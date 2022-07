Drie mannen verdacht van belastingfraude en (betrokkenheid bij) verduistering van 6464 spelcomputers

In de rechtbank Overijssel in Zwolle diende donderdag een rechtszaak over belastingfraude en verduistering van meer dan 6.400 spelcomputers. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een 53-jarige man uit Coevorden verduistering in dienstbetrekking en het opzettelijk indienen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting, een 40-jarige man uit de gemeente Roerdalen witwassen en belastingfraude en de derde verdachte, een 37-jarige man uit de gemeente Ooststellingwerf, schuldheling en omzetbelastingfraude. Het OM eiste gevangenisstraffen tot 26 maanden.

Online gokken aan leiding voor onderzoek

Uit onderzoek van de Belastingdienst bleek dat de 53-jarige verdachte in de periode tussen 2010 en 2019 voor ruim vijf ton had ingelegd bij online gokplatformen. De fiscus stelde daar vragen over, die uiteindelijk leidden tot een onderzoek van de FIOD. Het geld dat de man inlegde verdiende hij door de online verkoop van spelcomputers. De verdachte verduisterde 6.464 spelcomputers (PlayStations) uit het bedrijf waar hij werkte en verkocht de apparaten vervolgens via Marktplaats. Het geld dat hij daarmee verdiende gaf hij niet op in zijn aangifte inkomstenbelasting (periode 2014 tot en met 2018).

Andere verdachten opgespoord

De 40-jarige verdachte uit de gemeente Roerdalen kocht de spelcomputers van de 53-jarige man via Marktplaats, vond justitie uit. Daarmee maakte hij zich schuldig aan witwassen van de spelcomputers en een geldbedrag van 1,2 miljoen euro. Hij verkocht de computers namelijk weer door aan de derde verdachte in deze zaak: de 37-jarige man uit Ooststellingwerf. Het OM verwijt de 53-jarige man ook het onjuist indienen van aangiften inkomstenbelasting in de periode 2014 tot en met 2018. De derde verdachte, de 37-jarige man, maakte zich volgens het OM schuldig aan schuldheling van de verduisterde spelcomputers en omzetbelastingfraude (2014 tot en met 2018).

De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak in deze zaak.

Bron: OM