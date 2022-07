Qconcepts gaat ook voor managers overuren compenseren

Qconcepts start per 1 oktober 2022 met een proef waarbij managers het recht krijgen om ‘tijd voor tijd’ te schrijven. Als overuren worden gemaakt, kunnen ze op andere momenten worden opgenomen.

Volgens het kantoor, nummer 45 in de AV-top 50, is het een unicum in de accountantsbranche. Het bedrijf wil hiermee werkplezier en voldoende ontspanning vooropzetten. ‘In de accountancy is het meestal zo dat op het moment dat iemand promoveert naar de functie van manager, hij of zij het recht op tijd-voor-tijd verliest. De beloning voor overwerk wordt geacht onderdeel te zijn van je salaris, gecombineerd met een eventuele bonus.’ In de pilot gaat Qconcepts dat aanpassen naar compensatie in tijd, waarbij de medewerker er ook voor kan kiezen zijn of haar overuren uit te laten betalen. ‘Daarnaast wordt inzet en betrokkenheid zoals voorheen nog steeds beloond via de bonus.’ De pilot wordt eind 2023 geëvalueerd.

Liever vrije tijd dan bonus

Qconcepts kwam op het idee naar aanleiding van de resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek, dat vorig jaar is geïntroduceerd, zegt partner Thijs van de Schans: ‘Onze mensen hebben inmiddels twee keer hun mening gegeven over de organisatie en tweemaal kwam het onderwerp ‘tijd-voor-tijd voor managers’ voorbij. We zijn hierop door gaan vragen. Wat willen onze managers en aankomend managers nou echt? Managers en aankomend managers gaven bijna unaniem aan: vrije tijd is belangrijker dan de bonus. Daarnaast voelt tijd-voor-tijd eerlijker dan dat je de extra uren voor je eigen rekening moet nemen in afwachting van de eerstvolgende salaris- en bonusronde.’

Huidige en toekomstige managers zijn blij met het initiatief, geeft assistant manager Roos van der Vliet aan: ‘We werken als team hard voor onze klanten en dat betekent dat we als het nodig is overuren maken. Na zo’n drukke periode heeft iedereen behoefte aan rust. In iedere functie kon dat eenvoudig, want je zette je overuren in als verlofuren. Behalve als manager, want dan werden overuren gezien als part of the job. Ik vind het een USP dat Q dit nu gaat aanpassen en zo ook managers de ruimte geeft om tot rust te komen. Dit maakt promotie maken tot manager binnen Q nog interessanter.’

Breder onderzoek

Dit jaar zijn ook de arbeidsvoorwaarden in totaliteit gebenchmarkt. ‘Diverse zaken zijn sterker neergezet per 1 oktober 2022’, aldus Van de Schans. Qconcepts kijkt ook breder: ‘Wij vinden het belangrijk om te snappen wat audit professionals belangrijk vinden en wat hen drijft. We voeren momenteel een onderzoek uit om daar inzicht in te verkrijgen. Iedere audit professional, werkzaam in de accountancy, wordt uitgenodigd om deel te nemen.’ Tot nu toe hebben bijna 400 accountants in de auditpraktijk meegedaan aan het online onderzoek.