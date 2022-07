Weinig animo voor startersregeling TVL

Tot en met 2 augustus kunnen ondernemers nog een aanvraag indienen voor de Startersregeling TVL. De regeling trekt vooralsnog weinig belangstelling: er zijn tot nu toe 700 aanvragen gedaan, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De uitgebreide TVL-regeling voor starters werd eind mei opengesteld en leverde in de eerste week een kleine 180 aanvragen van beginnende bedrijven op. In de twee maanden erna is het totaal maar langzaam opgelopen, afgemeten aan het gemiddelde aantal starters van zo’n 200.000 per jaar. De startersregeling is bedoeld voor ondernemers die zich tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ook de RVO vindt het aantal aanvragen tegenvallen: ‘We hebben via allerlei communicatiekanalen geprobeerd starters te bereiken en hopen dat het getal nog zal oplopen.’ Onder meer brancheorganisaties zijn opgeroepen om hun startende leden op de hoogte te brengen.

Omzetdrempels

Starters kunnen een aanvraag doen voor het mislopen van omzet in het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022. Het omzetverlies in het vierde kwartaal 2021 moet minimaal 20% zijn ten opzichte van het derde kwartaal van 2021. De omzetverliesdrempel voor het eerste kwartaal 2022 moet minimaal 30% zijn ten opzichte van het derde kwartaal 2021 of, voor ondernemers die in het derde kwartaal van 2021 met hun ondernemingen startten, ten opzichte van de eerste drie volledige maanden ná de maand van inschrijving.

Tegemoetkoming belast

Aandachtspunt is dat de tegemoetkomingen uit de Startersregeling, anders dan andere TVL-regelingen, belast zijn. ‘De mkb-ondernemer betaalt inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over de ontvangen tegemoetkoming. Dat komt omdat deze startersregeling niet onder het Tijdelijk Steunkader van de Europese Commissie valt.’