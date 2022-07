Britse waakhond wil van big four garanties over examenfraude

De Britse toezichthouder FRC heeft de big four aangeschreven naar aanleiding van de miljoenenboetes die elders in de Angelsaksische wereld zijn opgelegd wegens fraude met (PE-)examens. De FRC wil garanties dat zoiets in het Verenigd Koninkrijk niet gebeurt. En snel ook: de kantoren hebben een week gekregen voor hun reactie.

EY kreeg vorige maand van de Amerikaanse toezichthouder SEC de grootste boete ooit voor een accountantskantoor: 100 miljoen dollar. Accountants van EY bleken te hebben gefraudeerd met examens over integriteit, die verplicht zijn voor het behalen en behouden van Certified Public Accountant (CPA)-licenties. Bovendien had hun werkgever tijdens het onderzoek bewijzen van het spieken achtergehouden.

Duizenden medewerkers deelden documenten

Het is niet de eerste keer dat accountants zijn betrapt op examenfraude. Eerder dit jaar ontving PwC in Canada de relatief milde boete van een miljoen dollar nadat was gebleken dat 1.200 medewerkers online documenten met antwoorden op (interne) toetsvragen hadden gedeeld. PwC ontdekte de fraude en meldde die uit eigen beweging bij de toezichthouder. Vorig jaar al werd bekend dat ook bij KPMG grootschalig examenantwoorden werden gedeeld: ruim 1.100 medewerkers hadden zich eraan bezondigd. De (Amerikaanse) toezichthouder legde een boete van 450.000 dollar op, de medewerkers kwamen ervan af met een waarschuwing.

Gesprekken waren niet genoeg

Nu wil de FRC weten of de big four hier in het Verenigd Koninkrijk wel voldoende stokjes voor heeft gestoken. Vooral de praktijken bij het Amerikaanse EY baren de waakhond zorgen, omdat het ging om fraude met externe professionele examens, bovenop fraude met interne beoordelingen. ‘De FRC maakt zich grote zorgen over deze gebeurtenissen en de mogelijke impact op Britse accountantskantoren.’ De laatste maanden zijn er vanuit de FRC al gesprekken geweest met de kantoren, maar kennelijk was dat niet genoeg: ‘Gezien het belang van deze kwestie hebben we besloten dat we formaliseren, verdiepen en versnellen’, schrijft directeur van de divisie Toezicht Sarah Rapson in een halverwege deze maand gestuurde brief. CEO’s wordt gevraagd om binnen het bedrijf een grootschalige preventieve controle op te zetten en gedetailleerd aan te geven hoe zij er zeker van kunnen zijn dat er in het bedrijf niet wordt gefraudeerd. Veel tijd hebben ze niet gekregen: de reactie moest uiterlijk afgelopen vrijdag binnen zijn.