Megaboete EY in VS vanwege ‘schandelijk’ gesjoemel met examens

De Amerikaanse toezichthouder SEC heeft EY een straf van 100 miljoen dollar opgelegd, de grootste boete ooit voor een accountantskantoor. Accountants van EY fraudeerden met examens over (nota bene) integriteit, die verplicht zijn voor het behalen en behouden van Certified Public Accountant (CPA)-licenties. Ook werd bewijs van het wangedrag weggehouden tijdens het onderzoek door de toezichthouder.

EY heeft de fraude met permanente educatie volgens de SEC erkend en gaat akkoord met de boete en een aantal maatregelen.

‘Schandelijk’

SEC-directeur Gurbir S. Grewal noemt het ‘schandelijk dat de professionals die juist verantwoordelijk zijn voor het ontdekken van valsspelen bij klanten zelf valsspeelden bij integriteitsexamens.’ Grewal vindt het daarnaast ‘net zo schokkend dat EY ons onderzoek naar het wangedrag heeft gehinderd. Deze actie zou als een duidelijke boodschap moeten dienen dat de SEC integriteitsschendingen niet tolereert bij onafhankelijke auditors die voor het gemakkelijke foute kiezen boven het moeilijke juiste.’

EY is niet de eerste van de grote accountantskantoren die hiervoor is beboet in de VS. KPMG kreeg al in 2019 een boete van €47 miljoen voor een soortgelijk vergrijp.

De volledige verklaring van de toezichthouder over EY is hier te vinden.