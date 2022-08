Veerdienst kan te late NOW-aanvraag niet goedmaken met beroep op beginnende administrateur

Een Brabantse veerdienstonderneming liep NOW mis omdat de aanvraag te laat was gedaan. Overmacht, vindt het bedrijf, want de directeur was verongelukt en de administratrice was blind geworden; haar vervanger was nog maar net begonnen. Maar de rechter oordeelt dat ook die in tijden van lockdown en avondklok tijdig aan de NOW had kunnen denken.

Een bedrijf vraagt in mei vorig jaar subsidie aan voor de vierde tranche van de NOW 3-regeling. De beoordeling is makkelijk: de aanvraagperiode liep tot en met 14 maart, dus de aanvraag is te laat. Jammer. Maar het bedrijf maakt na afgewezen bezwaar toch de gang naar de rechter: er is sprake van overmacht. Ten eerste zijn de financiële belangen groot, want de onderneming is in zwaar weer. Alle andere NOW-aanvragen hebben wel tot steun geleid. Dit argument gaat niet op, vindt de rechter. Maatwerk is in de grofmazige NOW nu eenmaal bijna onmogelijk en dit is geen reden om een uitzondering te maken.

Blind, verongelukt en accountantswissel

Ten tweede voert het bedrijf aan dat er buitenwettelijk begunstigend beleid is op grond waarvan onder bijzondere omstandigheden een te late aanvraag toch in behandeling kan worden genomen. Dat kan alleen wegens overmacht. En daarvan was zeker sprake, aldus het bedrijf, dat door tragische persoonlijke omstandigheden twee cruciale personeelsleden kwijtraakte. Er zijn bij het bedrijf dertig mensen in dienst, van wie 26 veermannen en -vrouwen en vier mensen die op kantoor werken. Twee mensen ontfermden zich tot en met 2020 over de financiën: de toenmalige directeur-bestuurder en de administratrice. Die laatste is na een periode met medische klachten in december 2020 ziek uitgevallen en vervolgens blind geworden. De directeur-bestuurder is vlak daarna bij een noodlottig ongeval om het leven gekomen. En dat vlak voor de accountantswissel op 1 januari. ‘Voor de rechtbank is het zonneklaar dat hierdoor alle continuïteit en zelfs het zicht op de financiën van de stichting volledig weg was, waardoor op dat moment zonder meer sprake was van een overmachtsituatie.’

Wel overmacht, maar niet drie maanden lang

Vervolgens is in januari een interim-administrateur aangesteld. Die kon niet worden ingewerkt en kon weinig advies vragen aan de accountant, want die was ook nog maar net begonnen. Er was veel werk te doen, want facturen en salarissen waren onbetaald gebleven. Ook daarin voelt de rechter mee: ‘De overmachtsituatie heeft naar het oordeel van de rechtbank zeker tot medio januari 2021 geduurd.’ Maar duurde die ook tot 14 maart, toen de NOW-aanvraag binnen moest zijn? ‘De rechtbank is van oordeel dat dit niet kan worden gezegd. De rechtbank wil zonder meer aannemen dat de overmachtsituatie ook nog enige tijd na medio januari 2021 heeft voortgeduurd, omdat aannemelijk is dat alle hiervoor genoemde ontstane achterstanden op financieel gebied niet binnen enkele dagen of wellicht zelfs weken weggewerkt waren. Wat alleen onvoldoende duidelijk is geworden is of die situatie nog zo’n twee maanden heeft aangehouden. De directeur-bestuurder van eiseres heeft op de zitting gezegd ook niet precies te weten hoe het in die periode is gegaan. Het siert hem zeer dat hij daar zo eerlijk over is, maar bij gebreke aan voldoende informatie over wat er in die twee maanden is gebeurd kan de rechtbank niet vaststellen dat de overmachtsituatie zich over die gehele periode heeft uitgestrekt.’

Contact met minister

Ook een niet-ingewerkte administrateur had in tijden van lockdown en avondklok aan de NOW moeten denken, vindt de rechter. ‘De minister heeft er ook op gewezen dat de administrateur contact had kunnen opnemen met de minister om duidelijk te krijgen wat er van eiseres werd verwacht om (wederom) voor een NOW-subsidie in aanmerking te komen. De rechtbank is het daarmee eens, maar wil daarbij meteen opmerken dat dit niet is bedoeld als een persoonlijk verwijt van de rechtbank aan iemand die aanvankelijk in ongetwijfeld moeilijke omstandigheden haar werk heeft moeten doen. Maar bij de totale beoordeling legt dat – zonder aanziens des persoons – wel gewicht in de schaal.’

Rechtbank Oost-Brabant, 3 augustus 2022