Inzetten op werkgeluk: zo behoudt uw klant medewerkers

Overal om u heen hoort u het: er is een groot personeelstekort en krapte op de arbeidsmarkt. Naast het werven van medewerkers is het behouden van goede medewerkers misschien nog wel belangrijker. Hoe kan een werkgever investeren in talent? Het verhogen van het werkplezier, of ook wel het werkgeluk genoemd, is daarin een belangrijk onderdeel. Maar wat is werkplezier eigenlijk? En hoe kunt u als accountant uw klanten hierin ondersteunen? Verzuimspecialist Sazas geeft in dit artikel zes tips.

Wat is werkplezier?

Werkplezier is het vermogen waarmee een medewerker met plezier en uit zichzelf het werk doet. Plezier in het werk zorgt ervoor dat medewerkers gezonder, gelukkiger en productiever zijn. En niet onbelangrijk: het houdt het verzuim laag. Er zijn meerdere factoren die ervoor zorgen dat medewerkers vitaal blijven en plezier hebben op het werk.

Tip 1: Zinvol werk

Zinvol werkt zorgt voor een positieve gemoedstoestand. Medewerkers gaan hierdoor met meer plezier naar het werk. Ook blijven ze gedurende de dag meer geboeid.

Tip 2: Uitdaging

Wanneer medewerkers genoeg uitdaging hebben op het werk, ervaren zij over het algemeen meer werkgeluk en blijven zij langer in dienst. Een werkgever kan meer uitdaging bieden door bijvoorbeeld een aanvullende opleiding of omscholing. Heeft een medewerker niet genoeg uitdaging op het werk, dan kan er verveling ontstaan door gebrek aan motivatie. Een medewerker kan uitvallen doordat er niet genoeg uitdaging is in zijn of haar baan. Dit wordt ook wel een bore-out genoemd. Het gevolg kan zijn dat een medewerker mogelijk eerder op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging.

Tip 3: Goede saamhorigheid en samenwerking

Collega’s brengen ontzettend veel tijd met elkaar door. Ze bouwen emotioneel een band met elkaar op, wat voor hen een reden kan zijn om enthousiast(er) naar het werk te gaan. Dit kan er zelfs voor zorgen dat ze minder snel op zoek gaan naar een andere baan. Om die reden is het belangrijk dat werkgevers investeren in een goede samenwerking en de onderlinge sfeer. Bedrijfsuitjes kunnen een positieve invloed hebben op de sfeer en bijdragen aan het werkgeluk.

Tip 4: Band met het bedrijf

Niet alleen de band met collega’s is belangrijk, maar ook die met het bedrijf. Als medewerkers zich een ‘ambassadeur’ of vertegenwoordiger van het bedrijf voelen, is er sprake van een emotionele band met het bedrijf. Medewerkers voelen zich verbonden en hechten waarde aan het bedrijf zelf en de dienstverlening.

Tip 5: Ontspanning en voldoende pauzes op het werk

De productiviteit gaat omhoog op het moment dat er meer tijd voor ontspanning is. De boog kan niet altijd gespannen staan. Voor uw klant is het belangrijk om te zorgen voor voldoende pauzemomenten op het werk. Hierdoor hebben zijn of haar medewerkers meer contact met elkaar. Dit kan de sfeer op het werk verbeteren.

Tip 6: Waardering uitspreken

Een werkgever kan eventuele functioneringsgesprekken aangrijpen om zijn of haar waardering voor een medewerker uit te spreken. Dit zijn wel formele momenten, en het kan juist goed werken om buiten dit formele gesprek ook een compliment te geven. Bijvoorbeeld als iemand een mooie prestatie heeft geleverd. Veel mensen vinden dit leuk en waarderen het. Dit soort momenten kunnen het werkplezier ook verhogen. Voor werkgevers is het daarom belangrijk om regelmatig hun waardering te laten blijken aan hun medewerkers.

Bron: Sazas