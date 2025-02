Regres: vijf vragen en antwoorden voor werkgevers 

Het is vervelend wanneer een medewerker (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt. Wanneer dit komt door het toedoen van een ander, kunnen werkgevers gebruikmaken van het regresrecht. Verzuimspecialist Sazas geeft antwoord op 5 veelgestelde vragen rondom regres in relatie tot ziekteverzuim.

1. Waarom is het onderwerp regres belangrijk voor werkgevers?

Verzuim is allereerst heel naar voor de medewerker. Maar ook op de werkgever heeft het invloed. Een zieke medewerker kost gemiddeld € 405,- per dag. Zeker als een medewerker langere tijd ziek is, kan dit bedrag flink oplopen. Om een deel van de kosten terug te krijgen, kan een werkgever gebruikmaken van het regresrecht.

2. Wat is het regresrecht?

Regres houdt in dat een werkgever de loonkosten die zijn ontstaan door arbeidsongeschiktheid kan verhalen op de veroorzaker. Bijvoorbeeld wanneer een medewerker arbeidsongeschikt raakt door een verkeersongeluk, kan de schade worden verhaald op de aansprakelijke partij.



In de video legt Rosita de Mos, regresspecialist bij Sazas, in het kort uit wat regres en regresrecht zijn.



3. Waarom zou een werkgever gebruikmaken van het regresrecht?

Kosten verhalen: Het is mogelijk om de netto loonkosten over de eigenrisicoperiode terug te vorderen; Dekken re-integratiekosten: De kosten voor re-integratie hoeven niet volledig door de werkgever te worden gedragen; Bijdrage aan werkplekaanpassingen: de kosten die een werkgever maakt voor het aanpassen van de werkplek vallen onder de schadeposten die verhaald kunnen worden; Premievoordeel: Het verhalen van schade kan leiden tot een lagere schadelast. Bij een verzuimverzekering van Sazas kan een succesvolle regreszaak ervoor zorgen dat de ziekmelding niet wordt meegenomen in de premieberekening.

4. Wat zijn voorbeelden van regres?

Een aantal voorbeelden die in de praktijk kunnen voorkomen:

Een productiemedewerker wordt op straat in zijn arm gebeten door een hond. De pezen in zijn arm zijn zo beschadigd dat hij hierdoor de normale werkzaamheden lange tijd niet kan uitvoeren.

Een administratief medewerker maakt een botsing mee. Een ander reed achterop haar auto, omdat hij niet genoeg afstand hield. De administratief medewerker krijgt daardoor een zware klap op haar nek en hoofd (whiplash). Hierdoor zijn er blijvende klachten en de werkplek moet worden aangepast, omdat langdurig computerwerk niet meer lukt.

Een horecamedewerker wordt op de fiets aangereden door een automobilist die niet oplette en geen voorrang verleende. De horecamedewerker loopt ernstig hoofdletsel op en het herstel neemt meer dan een half jaar in beslag.

5. Kan een werkgever hulp krijgen bij het verhalen van de schade?

Verzuimspecialist Sazas heeft een regresspecialist: Rosita de Mos. Zij helpt klanten met regresrecht. Als inderdaad blijkt dat een derde partij verantwoordelijk is voor de arbeidsongeschiktheid en deze officieel aansprakelijk is gesteld, kan Sazas helpen met het verhalen van de loonschade (loonkosten en mogelijke bijkomende kosten).

Samen met Sazas verzuim voorkomen en verminderen

Naast deskundigheid bieden bij regres, doet Sazas meer. Sazas is een verzuimspecialist die werkgevers ontzorgt bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van zowel henzelf als hun medewerkers. Naast diverse verzuimoplossingen biedt Sazas ook verzuimbegeleiding in samenwerking met betrouwbare partners. Voor een gezond bedrijf zijn vitale medewerkers essentieel. Toch kan ziekte soms niet worden voorkomen. Sazas ondersteunt bedrijven dan bij het beperken van deze (financiële) risico’s en helpt hen om verzuim zoveel mogelijk te voorkomen en verminderen.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks dat deze informatie met de grootste zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is.