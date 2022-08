Gemeentekassen nog op orde, maar tekorten dreigen

Gemeenten boeken over 2021 een overschot op de exploitatierekening van € 1,6 miljard, meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Maar er doemen – zeker in de regio Rotterdam – tekorten op, waarschuwt BDO-partner Eelke Jan Jongsma in het AD.

Over vorig jaar resteert voor mutatie reserves een overschot op de exploitatierekening, waarvan € 0,5 miljard afkomstig is uit de grondexploitatie. VNG analyseerde de data van de gemeentelijke jaarrekeningen. De solvabiliteit van de gemeenten is uitgekomen op 37,3% en de nettoschuldpositie kwam uit op € 32,5 miljard, 49,2% van de baten.

Investeringen te laag

De netto-investeringen bedroegen vorig jaar € 1,1 miljard. ‘Dit betekent een toename van deze materiële vaste activa met 1,6%. Daarmee zijn de publieke investeringen van gemeenten nog steeds erg laag. De uitgaven aan publieke investeringen groeien gewoonlijk met inflatie, inwonergroei en de toename van de welvaart. Maar door de financiële krapte bij gemeenten in de afgelopen periode is dit al jaren niet meer het geval. In 2021 waren de publieke investeringen van gemeenten, buiten inhaalinvesteringen gerekend, per saldo € 1,7 miljard te laag.’

Overschot op peil

Om de solvabiliteit en de schuld op een gezond peil te houden, hebben gemeenten jaarlijks een overschot op de exploitatie nodig voor de eigen financiering van investeringen, legt de VNG uit. ‘Daarmee hoeft minder geld te worden geleend. Bij een normaal investeringsniveau was voor een stabiele solvabiliteit in 2021 een overschot op de exploitatie nodig geweest van € 1,5 miljard. De uitkomst van de exploitatie van de gezamenlijke gemeenten is daarmee op peil.’

Zorgkosten als koekoeksjong

Maar het AD stelt dat in de Rotterdamse regio de vooruitzichten somber zijn omdat de kosten van Jeugdzorg en de Wmo zich in snel tempo als ‘het koekoeksjong van de gemeentefinanciën’ ontwikkelen. Zo zou in Rotterdam een tekort van € 200 miljoen per jaar ontstaan. De krant citeert accountant en BDO-partner Eelke Jan Jongsma, specialist in gemeentefinanciën, over de zware tijden die op komst zijn. ‘Dat komt door de zorgkosten, het sociaal domein. Gemeenten zijn meer geld kwijt dat ze van de rijksoverheid krijgen, dus boeren ze achteruit. Het is een structureel probleem dat zich nu duidelijk manifesteert.’

Bron: VNG/AD