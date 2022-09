LTO geschokt over einde mest-uitzondering Nederlandse boeren

Nederlandse boeren raken hun uitzonderingspositie in Europa kwijt: vanaf 2026 mogen ze niet meer mest uitrijden dan boeren in andere lidstaten. Het kabinet trekt € 130 miljoen uit om melkveehouders te compenseren. LTO reageert geschokt.

De zogenoemde derogatie houdt in dat boeren in Nederland onder voorwaarden meer dan de maximale 170 kilo per hectare mest mogen uitrijden. De regeling wordt vanaf volgend jaar in drie stappen afgebouwd. Dit jaar kunnen boeren nog wel volledige derogatie aanvragen. Vanaf 1 januari komend jaar kunnen melkveehouders die gebruikmaken van derogatie een financiële tegemoetkoming aanvragen.

Er is maandenlang met de Europese Commissie onderhandeld over het afschaffen van de derogatie, aldus minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. ‘Ik begrijp dat dit een harde boodschap is nu de sector aan de vooravond staat van de grote landbouwtransitie. Daarom komt het kabinet de boeren tijdelijk financieel tegemoet.’

Grasland behouden

De EU-conceptbeschikking bevat ook de verplichting voor Nederland om de komende periode zogenoemde verontreinigde gebieden aan te wijzen waar de derogatie sneller zal worden afgebouwd en aanvullende eisen worden gesteld. Verder worden de mestproductieplafonds bijgesteld. ‘Vanwege het wegvallen van de derogatie vanaf 2026 moet de agrarische sector snel verstrekkende aanpassingen doen in hun bedrijfsvoering, zoals een groter deel van hun mest afvoeren. Daarnaast staat de sector ook voor opgaves op het gebied van terugbrengen van de stikstofuitstoot, verbetering van klimaat, de waterkwaliteit en versterking van de natuur.’ Met de transitieregeling wil het kabinet bevorderen dat de bedrijven grasland behouden. Hoe de regeling van in totaal € 130 miljoen voor drie jaar eruit gaat zien, zal de komende periode verder uitgewerkt worden.

LTO geschokt

Branchevereniging LTO stelt dat het einde van de uitzonderingspositie betekent dat kringlooplandbouw niet meer haalbaar is. LTO is ‘geschokt, boos en teleurgesteld’. Naast de afschaffing van de derogatie komen er ook ‘vele voorwaarden bij die voor de hele sector inperkingen betekenen’. ‘Boeren en tuinders willen meewerken aan oplossingen voor de vraagstukken waar de sector voor staat, maar het wordt ons zo langzamerhand onmogelijk gemaakt’, stelt Joris Baecke, die namens LTO portefeuillehouder Bodem & Water is. Hij voorziet een groot inkomensverlies voor boeren. De 130 miljoen is wat LTO betreft bij lange na niet genoeg. ‘Die is alleen gericht op bedrijven met grasland, terwijl de consequenties alle bedrijven raken.’