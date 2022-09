ABN Amro en ING trekken extra geld uit voor compensatie kredietrente

ABN Amro en ING reserveren opnieuw vele miljoenen om klanten te compenseren voor te veel betaalde kredietrente. Dat doen ze na een uitspraak van het klachteninstituut Kifid, die bepaalt dat de banken ook rente op rente moeten vergoeden.

ABN Amro zet nog eens € 120 miljoen opzij, naast de eerder gereserveerde € 340 miljoen. Kifid had eerder al geoordeeld dat banken als ING en ABN Amro bij doorlopende kredieten de variabele rente niet genoeg de marktrente lieten volgen, waardoor klanten te veel betaalden. Na een nieuwe klacht is bepaald dat ook rente over de te veel betaalde rente vergoed moet worden. De te veel betaalde rente had gebruikt kunnen worden om de lening af te lossen, zodat klanten over de rest van de lening minder rente zouden hebben betaald.

Rabo rekende al met rente op rente

Banken kwamen met compensatieregelingen en daar hebben ABN Amro en ING dus nu extra geld voor uitgetrokken. Bij ING gaat het om € 75 miljoen, naast de al gereserveerde € 180 miljoen. Rabobank had het rente-op-rente-effect al meegenomen in de regeling. Ook Santander, Vesting Finance en Interbank hebben te veel rente berekend, maar of zij ook extra hebben gereserveerd, is niet bekend.

Bron: ANP