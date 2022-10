DNB veroorzaakt vertraging in compensatie hoge kredietrentes

Banken moeten klanten met een doorlopend krediet gaan compenseren voor te hoge rentes die ze in het verleden hebben betaald. Maar die compensatie loopt nu vertraging op doordat DNB is gestopt met het bekendmaken van rentecijfers, meldt klachteninstituut Kifid. Dat schakelt nu deskundigen in die op zoek gaan naar een oplossing.

Kifid heeft geoordeeld dat de variabele rente op de kredieten ten onrechte niet de marktrente volgden. Daar moeten klanten van onder meer ABN Amro, ING en Rabobank voor worden gecompenseerd. Het gaat om honderden miljoenen euro’s. Maar de vergoedingsregelingen lopen nu spaak. De reden is dat DNB is na 1 april van dit jaar is gestopt met het publiceren van de rentereeks voor doorlopend consumptief krediet omdat die niet langer representatief is voor de gemiddelde marktrente. ‘Dit roept nu de vraag op welke referentierente kredietverstrekkers vanaf mei 2022 moeten gebruiken bij het berekenen van mogelijk te veel betaalde rente op doorlopend krediet met variabele rente. Kifid is zich daarvan bewust en wil in samenspraak met zowel kredietverstrekkers als consumentenvertegenwoordigers een oplossing zoeken’, aldus het klachteninstituut.

Eerst duidelijkheid

Dat kreeg afgelopen zomer van meerdere kredietverstrekkers de vraag waar zij vanuit moeten gaan bij het berekenen van compensatie. ‘Het is duidelijk dat het ontbreken van de openbare DNB-rentereeks leidt tot een impasse als het gaat om doorlopendkredietovereenkomsten die doorlopen na 1 mei 2022. Dit probleem doet zich bij sommige kredietverstrekkers ook voor als een doorlopend krediet met variabele rente voor 1 mei 2022 is omgezet naar een persoonlijke lening die nog doorloopt; ook daarvoor kan de referentierente van belang zijn. Kifid zal om die reden de behandeling van klachten over variabele rente op doorlopend krediet dat niet geheel is afgelost voor 1 mei 2022 voorlopig aanhouden. Eerst moet er duidelijkheid komen over de te gebruiken referentierente vanaf 1 mei 2022.’

Geen gevolgen voor afgeloste kredieten

Twee deskundigen gaan nu met kredietverstrekkers en vertegenwoordigers van consumenten in gesprek over een oplossing. ‘De beide deskundigen zullen vervolgens hun visie op een alternatief voor de DNB-rentereeks neerleggen in een deskundigenbericht over de referentierente bij flexibel hypotheek krediet waar de Geschillencommissie om heeft gevraagd.’ De impasse die is ontstaan heeft geen gevolgen voor doorlopende kredieten met variabele rente die vóór 1 mei 2022 geheel zijn afgelost, voegt Kifid toe. ‘Dan kan de kredietverstrekker voor het berekenen van compensatie voor te veel betaalde rente gebruikmaken van de DNB-rentereeks zoals tot en met 1 april 2022 gepubliceerd.’