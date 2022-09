Wereldhave vreest 5% minder resultaat door vennootschapsbelasting

Vastgoedfondsen verliezen per 2024 hun status van fiscale beleggingsinstellingen (fbi’s). Wereldhave heeft berekend wat de maatregel het fonds gaat kosten: jaarlijks €3 mln tot €4 mln.

Vastgoedfondsen kunnen nu als fiscale beleggingsinstellingen (fbi’s) kwalificeren. Zij betalen geen belasting in Nederland als ze de volledige winst uitkeren aan beleggers. De heffing vindt dan namelijk plaats in de vorm van dividendbelasting bij beleggers. Op Prinsjesdag maakte het kabinet bekend dat vastgoed per 1 januari 2024 buiten dit fbi-regime valt. Hierdoor moeten vastgoedbedrijven die nu nog een fbi-status hebben ineens vennootschapsbelasting gaan betalen. De sector voelde zich overvallen, omdat een belastingverhoging van tafel leek toen de afschaffing van de dividendbelasting een paar jaar geleden niet doorging.

Van 0 naar 25,8%

De nieuwe maatregel kan grote gevolgen hebben voor met name het Nederlandse beursgenoteerde vastgoed. Dat stellen verschillende partijen in de sector. ‘Wij komen hierdoor op achterstand van buitenlandse beleggingsfondsen. Dit gaat zeker impact hebben’, zei een woordvoerder van de beursgenoteerde winkelbelegger Vastned een paar dagen geleden in het Financieele Dagblad. In plaats van nul procent belasting worden de fondsen vanaf 2024 aangeslagen voor 25,8 procent. Zij vrezen hierdoor minder aantrekkelijk te worden voor beleggers. Die hebben genoeg alternatieven. Zo betalen vastgoed-cv’s geen vennootschapsbelasting.

EPRA

Vastgoedinvesteerder Wereldhave schat dat de vennootschapsbelasting het fonds jaarlijks € 3 tot € 4 miljoen gaat kosten. Dit zou het resultaat van de strategische operationele activiteiten (EPRA) met circa 5 procent drukken. Wereldhave laat dit weten in een persbericht.