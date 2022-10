Nederland net niet het beste pensioenland

Nederland blijft bij de koplopers op pensioengebied: ons land heeft op IJsland na het beste pensioenstelsel ter wereld, concludeert adviesbureau Mercer.

Denemarken is nummer drie in het onderzoek, dat wereldwijd 44 pensioenstelsels met elkaar vergeleek die samen 65% van de wereldbevolking van een oudedagsuitkering voorzien. Mercer doet ook voorstellen om dingen te veranderen, nu steeds meer pensioenregelingen verschuiven van toegezegde uitkeringen naar beschikbare premie, waarbij de deelnemer het beleggingsrisico volledig draagt. ‘Die verschuiving zorgt voor een toenemende inkomensonzekerheid bij mensen. Dit rapport laat zien wat er moet veranderen om de langetermijnresultaten van beleggingen te verbeteren. Door de verschuiving naar DC-pensioenregelingen krijgen gepensioneerden minder financiële steun van overheden en pensioenfondsen. Om toch voldoende inkomen te houden is het essentieel dat gepensioneerden de juiste financiële beslissingen nemen, om het maximale rendement uit het gespaarde vermogen te halen.’

Nipt verslagen

Nederland was van 2018 tot en met 2020 drie keer op rij ‘pensioenwereldkampioen’, maar moet die titel nu voor de tweede keer aan IJsland laten, zij het nipt: de score van het eiland was 84,7, terwijl Nederland op 84,6 eindigde. Denemarken volgt met 82,0. Thailand staat met 41,7 onderaan. De index wordt bepaald aan de hand van de drie elementen toereikendheid, duurzaamheid en integriteit.

De Global Pension Index is een gezamenlijk onderzoeksproject van Mercer en CFA Institute, de wereldwijde vereniging van beleggingsprofessionals.