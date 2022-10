OM: ondernemer poetste jaarrekeningen op en schoof met bezittingen om piramidespel te verhullen

Het Openbaar Ministerie verwijt een man en vrouw faillissementsfraude, oplichting, witwassen en belastingfraude. De Belastingdienst zou voor 50 miljoen euro zijn benadeeld door de ondergang van het concern van de man, nadat uitkwam dat het om een piramidefonds ging. De twee stonden deze week voor de rechter in Zwolle, meldt het OM.

Het concern ging in 2012 failliet. De twee verdachten zouden zogenaamd vakantievilla’s hebben ontwikkeld in verschillende landen, waaronder Antigua. In werkelijkheid bleek er sprake te zijn van een piramidefonds, waarbij de verdachten volgens justitie op allerlei manier probeerden te verhullen dat ze zichzelf oneigenlijk verrijkten.

Verhulling

In de beginjaren ging het volgens het OM om het oppoetsen van de jaarrekeningen om het vertrouwen van de informal investors te behouden en nieuwe investeerders aan te trekken om het concern draaiende te houden. Later komt daar het geschuif met bezittingen bij om schuldeisers op verschillende niveaus in de structuur tevreden te stellen. En zo hebben de twee verdachten zich volgens het OM schuldig gemaakt aan het stelselmatige verhullen van hun wangedrag, dat een spoor achterlaat van benadeelde schuldeisers. Ze weigerden bovendien belasting te betalen, te voldoen aan een informatiebeschikking en verhulden hun vermogen voor de fiscus en curatoren om zo hun verantwoordelijkheid te ontlopen. Ook maakten zij zich volgens het OM schuldig aan oplichting van een bank en het witwassen van de opbrengst daarvan.

Strafeis

In het strafrechtelijk onderzoek neemt de verdachte man volgens de officier geen verantwoordelijkheid voor zijn daden. Hij waant zich onaantastbaar. “Deze man moet gestopt worden. Het gaat hier om vergelding maar ook om een signaal naar de samenleving dat niemand onaantastbaar is.”

De vrouw is volgens de officier over langere periode de partner in crime van de verdachte man geweest. Ze is niet bij slechts enkele gelegenheden betrokken bij de malversaties van haar partner, maar was daar een structureel en een wezenlijk onderdeel van. Als de man niet beschikbaar was of als er een buffer tussen hem en de buitenwereld geplaatst moest worden, was ze beschikbaar. Ook heeft ze in hoge mate geprofiteerd van de opbrengsten, constateert de officier. “Zij leefde samen met haar partner in grote weelde op landgoederen, maakte gebruik van privé chauffeurs en vloog over de wereld.”

Daarom werd tegen de man een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 4 jaar geëist, tegen de vrouw een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar.

