Kamerbrief over energie-intensieve bedrijven mkb onder TEK-regeling

Minister Adriaansens (EZK) heeft de Tweede Kamer vrijdag in een brief nader geïnformeerd welke mkb-bedrijven in aanmerking kunnen komen voor de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK).

De TEK-regeling staat open voor alle bedrijven en sectoren zolang aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

het mkb-bedrijf voldoet aan de Europese mkb-definitie zoals maximaal 250 medewerkers, maximaal €50 miljoen omzet en/of balans totaal van maximaal €43 miljoen;

het mkb-bedrijf staat ingeschreven bij het Handelsregister van de KvK;

het mkb-bedrijf verbruikt jaarlijks meer dan 5.000m³ gas of 50.000 kWh elektriciteit;

het betreft een energie-intensief mkb-bedrijf waarbij minimaal 12,5% van de omzet bestaat uit energiekosten.

De voorwaarden van de TEK zijn bepaald om een regeling te ontwikkelen voor het energie-intensieve mkb in alle sectoren. De TEK is daarmee een heel gerichte, tijdelijke regeling die is toegespitst op mkb-bedrijven waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale kosten. Zoals toegelicht in de Kamerbrief van 14 oktober jl., is beschreven dat hiervan sprake is als de energiekosten minimaal 12,5% van de omzet zijn. Zo helpt de TEK de zwaarst getroffen ondernemingen en geeft ze tijd om zich zo goed mogelijk aan te passen en te verduurzamen om op die manier minder afhankelijk te worden van hogere energieprijzen. Het deel van het mkb met een relatief lager aandeel energiekosten wordt in staat geacht de prijsstijgingen makkelijker op te kunnen vangen en door te berekenen.

De onderstaande tabel heeft betrekking op 2022 en laat per sector zien hoeveel mkb-bedrijven boven de energie-intensiteitsdrempel van 12,5% uitkomen.

De tabel is tot stand gekomen op basis van een representatieve microdataset van het CBS. De tabel heeft enkel betrekking op de bedrijven uit deze dataset, niet op de gehele populatie. Hier volgt een toelichting op de belangrijkste componenten van de tabel:

energie-intensiteit: om een inschatting te maken van de energieintensiteit in 2022, is gebruik gemaakt van de meest recente informatie (i.c. over 2019) over de omzet en energiekosten per bedrijf. Deze gegevens zijn gecorrigeerd aan de hand van de volgende aannames:

o de energiekosten van bedrijven zijn van 2019 t/m 2022 naar schatting met minimaal 800% gestegen. Het beeld dat de energieprijzen sterk stijgen komt ook naar voren in de Macro Economische Verkenning van het CPB4;

o volgens CBS-cijfers zijn de omzet- en bedrijfskosten (exclusief energiekosten) van bedrijven van 2019 t/m 2022 met gemiddeld 8,5% gestegen;

sectoren/bedrijven: op basis van deze prognoses voor energie-intensiteit kan per sector (uitgesplitst aan de hand van SBI-codes) worden geschat hoeveel mkb-bedrijven met een verbruik van tenminste 5.000m³ gas of 50.000 kWh elektriciteit, kunnen deelnemen aan de TEK-regeling;

minimumverbruik: de tabel toont per sector zowel het totale aantal mkbbedrijven in de dataset als het aantal mkb-bedrijven in de dataset dat boven de verbruiksdrempel van 5.000m³ gas of 50.000 kWh elektriciteit uitkomt. Het aandeel bedrijven dat met een energie-intensiteit van 12,5% subsidiegerechtigd is, wordt dan ook tegen beide groepen afgezet.

Op basis van de gebruikte data zoals opgenomen in de tabel blijkt bijvoorbeeld dat 91% van de bakkers met een minimumverbruik van 5.000m³ gas of 50.000 kWh elektriciteit boven de energie-intensiteitsdrempel van 12,5% zou uitkomen. Dit correspondeert met 84% van de bakkers ten opzichte van het totaal aantal bakkers in de dataset.

Belangrijk om daarbij te vermelden, is dat sommige bedrijven die niet in aanmerking komen voor de TEK, bijvoorbeeld omdat ze niet aan de voorwaarden voor energie-intensiteit en energieverbruik voldoen, wel onder het tijdelijk prijsplafond voor consumenten en kleinverbruikers vallen. Zo zal naar verwachting het prijsplafond voor minimaal 100.000 bedrijven (o.a. zzp’ers, maar ook kleinere kantoren of kledingwinkels) een deel van hun gasverbruik compenseren en voor minimaal 250.000 bedrijven in het geval van het prijsplafond voor elektriciteit.

Ten slotte hebben deze cijfers betrekking op gemiddelden per sector. Per individuele ondernemer moet worden beoordeeld of deze in aanmerking komt voor de TEK. Zoals eerder aangegeven zal het ministerie van EZK samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de TEK-regeling verder uitwerken. De minister komt hier graag bij de Kamer op terug zodra de regeling is afgerond en opengesteld kan worden.

Kamerbrief over energie-intensieve bedrijven mkb onder TEK-regeling