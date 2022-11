Celstraf voor bestuurder administratiekantoor na belastingfraude

De middelijk bestuurder van een administratiekantoor is in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf wegens het feitelijk leiddinggeven aan het onjuist doen van btw-aangiften omzetbelasting voor twee rechtspersonen. Ook heeft hij samen met derden, voor wie hij de administratie verzorgde, valse facturen opgemaakt dan wel laten opmaken en valse aangifte loonbelasting laten doen. Het doel daarvan was onder meer om de inzet van schoonmakers voor wie geen loonheffing werd ingehouden en afgedragen te verhullen. Het gerechtshof Amsterdam legt hem daarvoor een gevangenisstraf van 14 maanden op, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

Boekenonderzoek

Naar aanleiding van een deblokkeringsonderzoek van de zogenaamde G-rekening ten name van een VOF heeft boekenonderzoek plaatsgevonden bij het administratiekantoor van de VOF. De verdachte in de zaak bij het hof was in de tenlastegelegde periode middellijk bestuurder van het administratiekantoor, dat middels een BV wordt gedreven.

Tenlastelegging

De man werd er daarna van verdacht als feitelijk leidinggever van het administratiekantoor valse facturen te hebben opgemaakt (feit 1), onjuiste aangiften loonheffing ten behoeve van de VOF te hebben gedaan dan wel die aangiften valselijk te hebben opgemaakt (feit 2) en voorts onjuiste aangiften omzetbelasting ten behoeve van het administratiekantoor en een tweede BV te hebben ingediend (feit 3). Van laatstgenoemd bedrijf was de verdachte ten tijde van het tenlastegelegde bestuurder en enig aandeelhouder. Die tweede BV is per 2 januari 2012 bestuurder geworden van het administratiekantoor. De medewerkers van het administratiekantoor zijn per 1 juli 2012 overgegaan van het administratiekantoor naar de tweede BV zonder dat er iets aan hun werkzaamheden of werkplek veranderde.

Oordeel hof

Het hof acht alle drie de tenlastegelegde feiten bewezen. Het hof overweegt onder meer dat binnen het administratiekantoor besprekingen plaatsvonden tussen de (middellijk) bestuurder van het administratiekantoor en de eigenaren van de VOF over het opmaken van fake facturen ten aanzien van schoonmaakwerkzaamheden door en voor de VOF. Bestaande facturen werden vervalst door daarop niet door de VOF verrichte (schoonmaak)werkzaamheden te vermelden en er werden valselijk facturen opgemaakt voor niet verrichte werkzaamheden bij de VOF op naam van bedrijven die geen zaken met de VOF hadden gedaan. Deze facturen werden vervolgens in de administratie van de VOF verwerkt en ingeboekt door het administratiekantoor. Hieruit volgt dat voor het administratiekantoor (en voor de VOF) duidelijk was dat de administratie van de VOF mede was gebaseerd op valse facturen. Uit nader onderzoek door de Belastingdienst is gebleken dat 17 personen in het geheel niet zijn verloond door de VOF zodat kan worden aangenomen dat voor deze personen geen loonheffing is ingehouden en afgedragen. Het administratiekantoor heeft samen met de VOF de inzet voor schoonmaakwerkzaamheden van werknemers voor wie geen loonheffing werd ingehouden en afgedragen mogelijk gemaakt. Door vervolgens op basis van onjuiste administratie aangifte loonheffing voor de VOF te doen terwijl het administratiekantoor bekend was met die onjuistheid, heeft het administratiekantoor opzettelijk, willens en wetens, samen met de VOF, onjuiste aangiften loonbelasting ingediend.

Hof: ‘ernstige feiten, gepleegd over een langere periode.’

Bij de bepaling van de strafmaat overweegt het hof onder meer dat de verdachte gedurende een aantal jaren feitelijke leiding heeft gegeven aan het onjuist doen van aangiften omzetbelasting voor twee rechtspersonen. Ook heeft hij samen met derden, voor wie hij de administratie verzorgde, valse facturen opgemaakt dan wel laten opmaken en valse aangifte loonbelasting laten doen. ‘Het doel daarvan was onder meer om de inzet van schoonmakers voor wie geen loonheffing werd ingehouden en afgedragen te verhullen. Door zijn handelen heeft de verdachte het vertrouwen ondermijnd dat in het maatschappelijk verkeer moet kunnen worden gesteld in de juistheid van geschriften, in deze zaak opgemaakte facturen, met betrekking tot hun bewijsbestemming. Ook heeft de verdachte door het indienen van onjuiste belastingaangiften de Nederlandse Staat benadeeld. Dit zijn ernstige feiten, gepleegd over een langere periode.’

Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2022:3130