Ruim 6% meer salaris voor medewerkers SRA-kantoren

Aan de benchmark deden 138 kantoren mee, meer dan in het verleden. De deelnemers zijn goed voor meer dan 13.000 medewerkers en ruim 550 vennoten. Het SRA-Salarisonderzoek is deze keer voor het eerst in januari gehouden; in voorgaande jaren werd het net na de zomer gehouden. De vervroeging is doorgevoerd om deelnemende kantoren de mogelijkheid te bieden eerder over actuele gegevens te beschikken.

Grote diversiteit aan personeel

De gemiddelde salarisverhoging bestaat uit zowel collectieve als individuele verhogingen. Verdere uitkomsten reserveert de SRA voor de deelnemers. In het Salarisonderzoek wordt uitvraag gedaan naar de gegevens van meer dan tachtig verschillende functies. “Hieruit blijkt dat er bij SRA-accountantskantoren een grote diversiteit aan personeel werkt én nodig is. Denk hierbij aan juristen en data-analisten. De problematieken en vragen van klanten, van stakeholders en van de maatschappij waar een mkb-accountantskantoor mee te maken heeft, worden namelijk steeds breder en complexer.”

Komende zomer start het benchmarkonderzoek Secundaire Arbeidsvoorwaarden, dat ingaat op de pensioenregeling, de vervoersregeling, het aantal vrije dagen en de thuiswerkregeling- en vergoeding.