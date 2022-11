NOB: ‘Kabinet schetst verkeerd beeld van giften aan ANBI’s’

Wat de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) betreft, schetst de overheid een verkeerd beeld van de giftenaftrek door te suggereren dat vermogenden die aan een ANBI schenken, soms geen belasting betalen. De orde vindt de afschaffing van de BOR bovendien voorbarig.

De NOB reageert diverse fiscale wetsvoorstellen. Dat deed de orde al eerder, maar ze doet dat nu nog een keer in het kader van de behandeling in de Eerste Kamer. De NOB is kritisch over de aftopping van de giftenaftrek voor periodieke giften. ‘De NOB vraagt zich af waarom de conclusies van de evaluatie van de giftenaftrek, die gepland is voor 2023, niet worden afgewacht. De NOB beveelt overigens aan om in die evaluatie de vraag te stellen in hoeverre de periodieke giftenaftrek een stimulerend effect heeft op de (zeer) grote giften, en dus een positief effect op de inkomsten van ANBI’s.’

Onevenwichtig

Iemand die een gift doet, zal per saldo altijd nog betalen: ‘Het financiële gevolg van de vrijgevigheid zal altijd fors hoger zijn dan het fiscale voordeel. Daarbij is tevens belangrijk te beseffen dat de donatie volledig ten goede komt aan de ANBI, aan het algemeen nut dus.’ De orde vindt ook dat er een onevenwichtig beeld ontstaat dat donateurs die een gift van 25 miljoen doen geen inkomstenbelasting meer betalen als hun inkomen net zo hoog is. ‘Dit is feitelijk incorrect voor zover het wordt afgezet tegen inkomen in box 1. Iemand die een inkomen van € 25 miljoen (dan wel een kleiner bedrag van zijn inkomen) weggeeft, zal deze aftrekpost slechts te gelde kunnen maken tegen 40% vanwege de toepassing van artikel 2.10 lid 3 jo. lid 2 Wet Inkomstenbelasting 2001. Per saldo resteert derhalve nog bijna 10% (vanaf 2023 meer dan 10%) aan belastingheffing zodat de donateur nog wel inkomstenbelasting moet betalen over het corresponderende inkomen. De NOB raadt aan dit onevenwichtige beeld te nuanceren.’ In plaats van aftoppen zou de Belastingdienst het toezicht moeten verbeteren als maatregel om misbruik tegen te gaan, vinden de belastingadviseurs.

Afschaffing BOR voorbarig

De NOB vindt ook dat de conclusie dat de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) niet doelmatig is en daarom afgeschaft moet worden, voorbarig is. Datzelfde geldt voor de doorschuifregeling van de inkomstenbelasting, vindt de orde. Er zijn wel rapporten verschenen, maar de onderbouwing ervan schiet tekort, is het bezwaar. De NOB verwijst naar een rapport van het Centraal Planbureau, dat aangeeft dat de doelmatigheid van de doorschuifregeling niet goed kan worden onderzocht. ‘In onze beleving is de nodige terughoudendheid geboden alvorens tot eventuele wijziging over te gaan. Er zou eerst meer duidelijkheid moeten komen welke aanpassingen denkbaar zijn en wat de effecten zijn van een (ingrijpende) wijziging. Daarmee zouden de voors en tegens van verschillende opties tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Heel concreet vraagt de Orde zich bijvoorbeeld af wat het effect op de continuïteit van (familie)ondernemingen is als de huidige BOR en DSR worden afgeschaft en er een betalingsregeling wordt ingevoerd. Ook dan dient de belasting veelal immers te worden onttrokken aan de onderneming en kan daarmee grote gevolgen hebben op de continuïteit van die onderneming.’