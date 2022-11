FIOD heeft belastingadviseur uit Goirle in het vizier

De FIOD heeft donderdag een 59-jarige belastingadviseur uit Goirle aangehouden en overgebracht naar een politiebureau in Breda. De man wordt verdacht van belastingfraude, meldt de opsporingsdienst. Zijn woning en een bedrijfspand in Tilburg zijn doorzocht, waarbij beslag is gelegd op fysieke en digitale administratie.

Melding Belastingdienst

De aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD was een melding van de Belastingdienst. De verdachte man is eigenaar van een belastingadviesbureau. Hij heeft vermoedelijk over een aantal jaren onjuiste aangiften van zijn eigen inkomsten- en omzetbelasting gedaan, is de verdenking. Daarnaast voerde de adviseur geen deugdelijke administratie, omdat hij bepaalde facturen niet in zijn administratie heeft opgenomen en bewaard.

Nadeel

Het exacte nadeel moet nog blijken uit nader onderzoek, maar de FIOD schat het nadeel voor de schatkist door de fraude op ongeveer 340.000 euro. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Bron: FIOD