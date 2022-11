Ruim 20 procent meer omzet auto- en motorbranche

De auto-en motorbranche heeft in het derde kwartaal van dit jaar 20,5 procent meer omzet behaald dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Hiermee is een inhaalslag gemaakt na tekorten aan onderdelen in eerdere perioden. Het personeelstekort was aan het begin van het vierde kwartaal lager dan een kwartaal eerder. De toename van de omzet werd met name bepaald door prijsstijgingen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

De omzet van handel in en reparatie van personenauto’s steeg in het derde kwartaal met 24,3 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2021. Dit is de grootste omzetstijging binnen de hele sector. Deze omzetstijging was vooral het gevolg van prijsstijgingen; occasions waren nog nooit eerder zo duur. Het afnemende chiptekort zorgde ervoor dat er meer nieuwe auto’s verkocht werden. Ook worden er steeds meer elektrische auto’s verkocht, deze zijn duurder dan auto’s met een verbrandingsmotor.

De omzet van importeurs van nieuwe personenauto’s steeg met 18,5 procent (een jaar geleden was nog sprake van een daling). De chiptekorten nemen af, zodat er meer auto’s geproduceerd konden worden. De omzet van de handel en reparatie in zware bedrijfswagens steeg met 17,4 procent vergeleken met het derde kwartaal van 2021. Ook hier speelden prijsstijgingen een rol.

De omzet van de gespecialiseerde reparatiebedrijven en de handel in auto-onderdelen steeg met respectievelijk 12,5 en 13,7 procent. Ook hier zijn de prijsstijgingen van bijvoorbeeld banden en andere onderdelen de belangrijkste oorzaak voor de omzetgroei.

De omzet van de motorbranche steeg met 10,6 procent. Ook hier spelen de prijsstijgingen een rol. Daarnaast worden er steeds meer elektrische motoren verkocht; deze zijn duurder dan traditionele motoren.

Personeelstekort

De gespannen arbeidsmarkt is ook merkbaar in de auto- en motorbranche. Meer dan een derde (34,9 procent) van de ondernemers zei in het begin van het vierde kwartaal van 2022 een tekort aan arbeidskrachten te hebben. Het personeelstekort is echter gelijk gebleven ten opzichte van het begin van het derde kwartaal.

In het derde kwartaal van 2022 had de auto- motorbranche 8,5 duizend vacatures. Het tweede kwartaal was dit nog 9,8 duizend, het hoogste aantal sinds 1997. Dit is de eerste afname van het aantal vacatures sinds het tweede kwartaal van 2020.

Bron: CBS