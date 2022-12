NBA en BFT tekenen toetsingsafspraken

De NBA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben een nieuw toetsingsarrangement ondertekend. Dat maakt extra toetsing van accountantspraktijken door het BFT voortaan overbodig.

De Raad voor Toezicht van de NBA voert kwaliteitstoetsingen uit bij accountantspraktijken en het BFT is belast met het toezicht op de naleving van de Wwft. ‘Bij de toetsing door de Raad voor Toezicht worden ook aspecten van de Wwft getoetst. Daardoor zouden accountantskantoren in het reguliere toezicht zowel door het raad als door het BFT op Wwft-aspecten worden getoetst. Het nieuwe arrangement moet dat voorkomen. Het BFT zal, op basis van het toetsingsarrangement, deze kantoren voortaan niet meer bezoeken voor eigen regulier onderzoek.’

Beperkte aanpassingen

Op grond van het arrangement toetst de raad straks op de naleving van Wwft-aspecten rondom de opleiding Wwft, de aanwezigheid van een Wwft-procedure, de naleving van cliëntenonderzoek en op de aanwezigheid van procedures voor het naleven van de meldplicht. Vanuit de Raad voor Toezicht worden toetsers voorzien van een passende instructie, die aansluit op het toetsingsarrangement. De aanpassingen zijn beperkt, aldus de raad, en hebben vooral betrekking op een iets andere wijze van rapporteren over de Wwft-aspecten. De Raad voor Toezicht zal jaarlijks over de bevindingen rondom de Wwft rapporteren aan het BFT.

Het arrangement betekent in de praktijk dat kantoren vanaf 1 januari 2023 niet meer worden bezocht voor regulier onderzoek door het BFT. Dat gebeurt alleen nog als het BFT vooraf al aanwijzingen heeft dat mogelijk sprake is van overtredingen van de Wwft. Het bureau maakte al eerder afspraken met de SRA en het Register Belastingadviseurs (RB). ‘Vanuit het ministerie van Financiën is het BFT gevraagd ook met de Raad voor Toezicht van de NBA tot onderlinge afspraken te komen over het toetsen van Wwft-aspecten.’