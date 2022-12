Wat hebben Jan Wolkers en Moore DRV met elkaar te maken?

Moore DRV werd in 1922 opgericht door de Goese boekhouder Anthonie de Roo. Nu het eeuwfeest wordt gevierd, is er speciale aandacht voor het levensverhaal van de oprichter, die in de oorlog een verzetsheld werd. Hij had ook een connectie met een van de grootste schrijvers van Nederland.

Anthonie de Roo, geboren in 1898, stichtte in 1922 een administratiekantoor, waarbij het zich onder meer op belastingzaken richtte. Zijn kantoor stond aan Stationsweg, waar het bedrijf dat hij stichtte, Moore DRV, honderd jaar na dato nog steeds een vestiging heeft. De letters D en R verwijzen naar de oprichter. De V is van Van der Veen, maar die deed pas in 1990 zijn intrede, toen het toenmalige ‘De Roo en Fossen’ fuseerde met de VHPD-groep tot De Roo en Van der Veen.

Loco-burgemeester

De Roo was een actieve man, want naast zijn werk was hij ook raadslid. Later werd hij wethouder. In november 1941 moest hij in die rol een toespraak houden bij het aantreden van NSB-burgemeester Lenshoek. De Roo deed dat zichtbaar en hoorbaar met weinig plezier. De boekhouder, een liberaal, zei dat de nieuwe burgemeester niet welkom was in Goes, omdat de bevolking weinig op had met het nationaal-socialisme. Zijn dappere woorden bleven niet zonder gevolg. Ruim een maand later werd hij door de Duitsers uit zijn functie als wethouder gezet.

Verzet

De bezetter wist niet dat De Roo toen al contacten met het verzet had. Kort na zijn ontslag werd hij commandant van de verzetsgroep de Ordedienst voor Zuid-Beveland. In januari 1945 was hij één van de zeventien Nederlanders die een bezoek mochten brengen aan koningin Wilhelmina in Engeland. Hij sprak daar veelvuldig met de majesteit. Kort na de oorlog werd De Roo benoemd tot burgemeester van Goes. Dit duurde niet lang. Daarna was hij raadslid voor de VVD.

Nog geen stoeptegel

In de Provinciaal Zeeuwse Courant zegt Moore DRV-partner Manfred Zurhorst zich erover te verbazen dat er in Goes ‘nog geen stoeptegel’ naar de verzetsheld en oud-burgemeester is vernoemd. Misschien komt daar verandering in. Bij de herinrichting van het stationsgebied bestaat de kans dat er een voetgangersbrug over het spoor komt. Die zou de naam van De Roo kunnen krijgen.

Anthonie de Roo maakte nog net mee hoe zijn bedrijf in 1989 fusiegesprekken voerde met een ander kantoor. De 90-jarige bedong dat de nieuwe onderneming tot zijn overlijden zijn naam zou dragen. Zo ontstond maatschap ‘De Roo en Van der Veen’. De Roo overleed op 8 januari 1990, maar pas in 2001 veranderde de naam van zijn fusiekantoor officieel in DRV.

Jan Wolkers

De Roo had een lang en vruchtbaar leven. Al binnen tien jaar bouwde hij zijn kantoor uit tot het grootste van Zeeland waar hij honderden, veelal voorname klanten had. Het huidige DRV Moore behoort met een omzet van 64,4 miljoen en 531 fte tot de top 15 van Nederland. Weinig mensen kennen de geschiedenis van de man die de eerste twee letters van de bedrijfsnaam leverde. Nog minder mensen weten dat Anthonie de Roo ooit de schoonvader was van de bekende schrijver en beeldhouwer Jan Wolkers (1927-2007). Die trouwde in 1947 met de oudste dochter van Anthonie de Roo, Maria de Roo (1923-1997). De grondlegger van DRV Moore kon het goed vinden met zijn bohemienne schoonzoon. Hij betaalde zelfs diens studie aan de Haagse kunstacademie, zo lezen we in de biografie Het Lidteken van de Dood van Onno Blom. Jan Wolkers en Maria de Roo scheidden in 1957. De tragiek van hun dochtertje dat door een ongeval om het leven kwam, beschreef Wolkers later in de bestseller Een Roos van Vlees.

Beeld: Jan Wolkers in Zomergasten (1991), YouTube.