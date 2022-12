HET JAAR VAN (2) Steef Visser: ‘Stop met toezicht op details. Dat gaat immers altijd ergens mis, want mensenwerk’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2022 en wat wensen zij voor 2023? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Vandaag Steef Visser, partner en medeoprichter van Visser & Visser.

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

Het jaar 2022 is het jaar van de crises. Corona amper te boven of de oorlog in Oekraïne begon, de energiecrisis sloeg toe en het inflatiespook stak de kop op. Energieprijzen die nooit voor mogelijk werden gehouden verschenen op de afrekeningen. Opeens worden processen aangepast maar ook worden verdienmodellen om zeep geholpen of ontstaan juist nieuwe. Verduurzamen was vooral “duur” in de ogen van velen, nu wordt het een must. Onder druk wordt blijkbaar alles vloeibaar.

Het jaar 2022 is ook het jaar van “veel werk”. Veel nieuwe klanten, sterke groei in de audit en een fors aantal uren nodig voor alle NOW-verklaringen. Deadlines zijn gaan heersen.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

In de accountantsmarkt hebben we een nieuw fenomeen: de entree van private equity. Hebben we dit echt nodig? Is het kwaliteit of liquide middelen? Of beiden? Een spannende vraag voor 2023! Gaan we echt naar een beperkt aantal zeer grote MKB-organisaties toe? Dat zal weer kansen bieden voor kleinere kantoren.

Wat wens je de accountancysector toe?

De grote uitdaging voor 2023 wat betreft ons vak is volgens mij: Maak het aantrekkelijk. Zorg voor instroom. Vertel het goede verhaal op de opleidingen! Als we niet uitkijken loopt het vast. Wie moet het werk gaan doen bij een hoge uitstroom en een lage instroom? Of geldt ook hier: onder druk wordt alles vloeibaar. Deels wel denk ik. Niet de handelingen digitaliseren maar complete processen. En ik denk ook nog eens gepaard gaand met een hogere kwaliteit en betrouwbaarheid.

Wat moeten we in 2023 echt anders gaan doen?

Van harte hoop ik dat de wetgever zich realiseert dat de oplossing niet is: meer regels. Want het blijft dan de vicieuze cirkel: dus meer overtredingen. Mijn aanbeveling is: toets of de eindconclusie, de verklaring, inhoudelijk juist is. Stop met toezicht op details. Dat gaat immers altijd ergens mis, want mensenwerk.

Waar raak jij door geïnspireerd?

Waar ik veel van geleerd heb in 2022: Het lezen van 2 boeken: David Brooks “De tweede berg”. Zoektocht naar een zinvol leven: succes of geluk! Esther van Fenema “Het verlaten individu”. Waarom voelen we ons zo leeg? Kwaliteit krijgt hiermee een extra dimensie; ook kwaliteit van leven en levensgeluk telt. Verplichte literatuur voor beroepsbeoefenaren wellicht.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2023 jouw beste wensen en waarom?

Voor 2023 wens ik de NBA het allerbeste toe. Veel stuurlui aan de wal weten exact wat er fout gaat. De werkelijkheid is weerbarstiger. Houdt het hoofd koel NBA! Heel, heel veel accountants maar ook ondernemers hebben vertrouwen in jullie, ons!

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2023?

Kortom: laten we niet voor de korte termijn gaan, voor ons eigen succes, voor het ik, het individu. Maar juist voor het samenwerken, het collectief, de cultuur waarin we als authentieke mens en accountant ons verder kunnen ontwikkelen. Samenwerken en samenstellen: dat ligt dichter bij elkaar dan we denken.