Kifid schorst Shureluck-eigenaar voor drie jaar

Klachteninstituut Kifid heeft Shureluck-eigenaar Frank Jansen voor drie jaar geschorst. Als jurist zou hij de belangen van consumenten hebben geschaad. Zijn bedrijf staat consumenten en bedrijven bij die zich gedupeerd voelen door financiële dienstverleners. Het is de tweede keer in de geschiedenis van Kifid dat een jurist wordt geschorst.

De geschillencommissie zegt in verschillende uitspraken te hebben opgemerkt dat Jansens manier van procederen niet in het belang van de consument was. Volgens Kifid zijn zogenaamde handreikingen voor een andere werkwijze niet opgevolgd. ‘Door hem ingestelde beroepen leiden tot op heden tot niets’, aldus het klachteninstituut. Jansen liet eerder weten dat dit argument niet opgaat. ‘Kifid stelt dat ik niet in het belang van klanten handel, omdat het zeker is dat ze mijn zaken gaan afwijzen. Maar wat Kifid zich niet realiseert, is dat ik op basis van no cure, no pay werk.’

‘Hoge uitzondering’

Kifid zegt een beslissing tot uitsluiting alleen bij hoge uitzondering te nemen. De geschillencommissie kan een vertegenwoordiger uitsluiten als deze persoon het belang van de betrokken consument of de belangen van andere consumenten en kleinzakelijke ondernemers schaadt of dreigt te schaden. Het wordt als een uiterste maatregel gezien. Consumenten kunnen zich voor nieuwe klachten niet laten bijstaan door Jansen. Kifid heeft de consumenten die zich in al lopende klachtprocedures laten bijstaan door Jansen geïnformeerd over hoe zij de behandeling van hun klacht bij Kifid kunnen voortzetten. Tegen een beslissing over uitsluiting bij Kifid is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Claim tegen ABN Amro

Shureluck, gevestigd in Culemborg, kwam in maart 2021 in het nieuws toen het, samen met tv-programma Kassa, ruim 400 ondernemers die bij ABN Amro klaagden over hoge rentes op zakelijke kredieten. ABN AMRO besloot hierop om het ondernemerskrediet tot een miljoen euro stop te zetten. Van de door Shurelock aangekondigde rechtszaak is daarna niets meer vernomen.a