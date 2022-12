HET JAAR VAN (14) Koen De Herdt: ‘Ik wens dat geïntegreerde technologie nog beter inspeelt op de echte noden van de accountant’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2022 en wat wensen zij voor 2023? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Koen De Herdt is oprichter van het Vlaamse AccountancyVandaag.be.

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

Uiteraard wat er gebeurt in de wereld en de mega geo-economische gevolgen ervan. Ondernemers getuigen weeral eens van een hoge weerbaarheid. En wat accountants betreft: hun innovatiedrang en hun zoektocht naar extra medewerkers. Wat een strijd – wat een uitdaging. Ook in Vlaanderen is dat zo.

Wie leerde jou in 2022 een belangrijke les?

Omdat ik erg veel in nauw contact sta met accountants, kies ik voor hen die mij advies hebben gegeven. Ik word zelf een beter ondernemer en mens omdat zij mij de kans geven hen te helpen met mijn expertise. Hun feedback en oprechte opinie vanuit de praktijk is goud waard. En dat zijn ook Nederlandse accountants. Ik organiseer regelmatig events voor Vlaamse Accountants in Nederland en schakel af en toe Nederlandse collega’s in. Dat werkt verruimend. Er zijn al mooie samenwerkingen uit ontstaan.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

In Vlaanderen? Het belang van ‘een sterke accountant aan de zijde van een sterke ondernemer’ evolueert positief. Vlaanderen is aan een sterke comeback bezig wat betreft het belang van een innoverende accountant. Ondernemers zijn zich terug meer bewust van de toegevoegde waarde van een accountant. Crisissen dragen daar -beetje vreemd natuurlijk- aan bij. Niemand anders kan deze rol claimen, al zijn er natuurlijk super veel goede ‘niet-compliance’-ondernemerscoaches. Daarnaast zijn de uitdagingen met alles wat met data te maken heeft, enorm groot. We staan met accountancy en advies nog maar in het begin van een veelbelovend (change)traject.

Wat wens je de accountancysector toe?

Dat geïntegreerde technologie nog beter inspeelt op de echte noden van de accountant. En dat softwarebedrijven ook focussen op implementatie, best practices en ondersteuning. De accountant zou hierin beter ondersteund kunnen worden opdat tech sneller rendeert aan 100%. Alle energie die hierin kan bespaard worden, komt ten goede van de klant. Ik wens ook dat elke ondernemer technologie omarmt op advies van de accountant. De verplichte e-facturatie is een belangrijke stap. Maar waarom wachten wij Belgen toch altijd tot iets verplicht wordt? Wij zijn toch voorlopers in innovatie, niet? Verder zou ik graag zien dat de beleidsmakers in accountancy diverser worden. Het zijn voornamelijk mannen in een blauw pak die de plak zwaaien. Dat moet anders. Willen we het beroep aantrekkelijker maken, moeten we hier ook durven veranderen.

Wat moeten we in 2023 echt anders gaan doen?

Radicaal automatiseren. Durven veranderen, durven innoveren, met vallen en opstaan en altijd met respect voor het menselijk vermogen om aan te passen. En ook andere profielen dan enkel accountants aanwerven in accountantsbedrijven. Je zal zien, dat verrijkt en versterkt. In België staan we in die visie nog niet zo ver als in Nederland.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2023?

Zakelijk? Wel, AccountancyVandaag is nog jong op de markt in Vlaanderen. We hebben in een korte periode een belangrijke plaats ingenomen in het brede landschap van accountancy in Nederlandstalig België. In 2023 zullen we die positie verder claimen met allerlei positieve initiatieven. We zullen onze redactieraad verstevigen en werken graag samen met alle spelers die het goed menen en echte toegevoegde waarde leveren. We kijken ook naar het buitenland hiervoor, vooral naar Nederland. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: ondernemerschap en innovatie stimuleren. En de accountant is daar aan zet. Niet enkel accountants die als innovator of early adopter voorop lopen, ook de majority.

Waar raak jij door geïnspireerd?

Interviews, podcasts, dossiers, … van/met mensen die écht de tijd nemen (en krijgen) om hun visie helemaal toe te lichten. Ik zoek altijd naar meer inhoud en meer betekenis. Zo kan ik correlaties leggen vanuit elk detail. Dat vind ik leerrijk en zo kan ik innovatief blijven. En ja, ik vind die toegevoegde waarde meer en meer exclusief in private (online) communities (AccountancyVandaag heeft zo’n community 😉). Dat boeit me enorm omdat ik daar de theorie vind, aangevuld met de praktijk die door andere members verspreid en toegelicht wordt.