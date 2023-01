Hoe data helpt om het personeelstekort terug te dringen

Het vinden van personeel is lastig, terwijl de werkdruk alleen maar toeneemt. Datagedreven bedrijfsvoering helpt je gerichte oplossingen te vinden voor het personeelstekort. Door middel van data stel je verbeterpunten en kansen vast in de backoffice van jouw accountants- en administratiekantoor, zodat je meer rendement behaalt met het huidige team. Hoe je dat aanpakt lees je in dit blog.

Wat is datagedreven bedrijfsvoering en hoe gaat het jou helpen?

Als jij jouw organisatie stuurt en je strategie uitstippelt op basis van feiten en cijfers, dan noemen we dit datagedreven bedrijfsvoering. Door je workflows te spiegelen aan verzamelde data, is het mogelijk om commerciële successen of de zakelijke tegenvallers in kaart te brengen.

Om je accountants- en administratiekantoor succesvol te transformeren naar een datagedreven organisatie, heb je de juiste kennis en tools nodig. Zo is het essentieel dat je precies weet welke data nodig is voor één specifiek bedrijfsproces, welke data je samenvoegt, integreert en ontsluit. Bijvoorbeeld: je wenst inzage te hebben in financiële gegevens over klanten, voordat er nieuwe offertes worden uitgebracht. In dit geval moet data uit het boekhoudpakket gecombineerd worden met data uit het CRM-systeem. De juiste tools, staan in de cloud voor het vlot ontsluiten van deze data. Zodra je weet hoe de juiste data verzamelt en dit weet om te zetten in waardevolle informatie, dan zul je vele voordelen ervaren. Denk aan het efficiënter maken van de workflows en de productiviteit van je medewerkers op de backoffice te maximaliseren.

En juist dat laatste is op dit moment enorm relevant, want door de krapte op de arbeidsmarkt neemt de werkdruk toe. Als je die zeldzame, talentvolle financieel specialisten niet kan vinden, dan is het goed nog eens kritisch te kijken naar je processen. Hoe efficiënt wordt er gewerkt? Hoeveel taken en werkzaamheden zijn geautomatiseerd? Wat kan er geoptimaliseerd worden, zodat 86% van de jonge accountants geen exorbitant hoge werkdruk meer ervaart tijdens de piekperiodes? Hoe groot of klein je accountants- en administratiekantoor ook is; datagedreven bedrijfsvoering helpt. Stel verbeterpunten vast aan de hand van de verzamelde data en duik in onderstaande fases.

Datagedreven bedrijfsvoering begint bij deze drie fases

Financieel specialisten zijn schaars. Zo steeg tussen 2021 en eind 2022 het aantal openstaande vacatures binnen de accountancy met maar liefst 36 procent, meldt jobfeed. Heb je inmiddels door dat je kantoor een optimalisatieslag kan gebruiken? Dan is het tijd om je backoffice efficiënter in te richten. Verzamel de data, zet het om in waardevolle informatie en doe er je voordeel mee; ook zonder vergaande kennis van datagedreven bedrijfsvoering.

Het verstevigen van jouw fundament begint bij deze drie fases:

Door alle communicatie met klanten centraal in een tool te regelen, kom je in rustiger vaarwater en weten jij en je collega’s altijd waar jullie de informatie kunnen terugvinden; Combineer dit met automatisering van je processen om te profiteren van diverse voordelen, zoals automatisering van het facturatieproces, het verzamelen van data, het presenteren van resultaten en effectief communiceren met de klant; Tenslotte is het verstandig om al je workflows schaalbaar te maken en te documenteren. Vind je dan eindelijk die nieuwe werknemer of open je een nieuwe vestiging, dan ligt het plan de campagne al klaar.

Succesvol opschalen in een krappe arbeidsmarkt

Achterover leunen en afwachten, dat is niets voor jou. Jij wilt direct gaan bouwen aan dat stevige fundament en succesvol ondernemen, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. Daarom loodsen we je in ons e-book: de backoffice-gids voor accountants-en administratiekantoren stap voor stap door het proces, om je backoffice te optimaliseren. Het begint allemaal met het ontwikkelen van een ijzersterke visie. Dit doe je bij voorkeur met de succesvolle Golden Circle methode, zodat je deze uitdaging bij de kern aanpakt. Heb je de stappen in het e-book doorlopen en je backoffice op orde gebracht? Dan is het tijd om te starten met datagedreven bedrijfsvoering, voor een efficiënte toekomst.

Download direct

Ben je benieuwd hoe je de backoffice van jouw accountants- of administratiekantoor op orde brengt, zodat je een mooie start kan maken met datagedreven bedrijfsvoering? Download dan het e-book: De backoffice-gids voor accountants- en administratiekantoren via onderstaande afbeelding.