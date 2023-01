Winkelleegstand op laagste niveau in twaalf jaar

Ondanks de coronacrisis, het personeelstekort en de huizenhoge energierekening lijkt het winkelbedrijf te floreren: het aantal leegstaande retailpanden is afgelopen jaar verder gedaald en is nu beland op het laagste niveau sinds 2011. Dat meldt marktonderzoeker Locatus.

De leegstand is vorig jaar gedaald van 6,7 procent naar 6,0 procent. Het aantal leegstaande panden nam met ruim 1.700 panden af. Volgens Locatus was de daling van de leegstand in winkelmeters nog sterker: begin 2022 stond 6,6 procent van de winkelmeters leeg, aan het eind van het jaar was dit gedaald naar 5,4 procent. ‘Dat is een daling van een half miljoen vierkante meter naar 2,3 miljoen vierkante meter aan het eind van 2022.’

In 2021 daalde de leegstand ook al, maar toen bleven de de binnensteden en de stadsdeelcentra achter. ‘Dit jaar herstelt de leegstand zich ook in deze centra en zien we ook hier de leegstand sterk dalen. Voor een aantal van de binnensteden zal vooral belangrijk zijn dat het (internationale) toerisme meer op gang komt. De leegstand in de centra van middelgrote steden (de hoofdwinkelgebieden) is nog steeds het hoogst, ondanks opnieuw een sterke daling.’

Andere functie

Schijn kan bedriegen, want volgens Locatus is de gedaalde leegstand niet zozeer het gevolg van het openen van nieuwe winkels: ‘De dalende leegstand wordt veroorzaakt doordat veel winkelpanden vorig jaar een andere functie hebben gekregen. Het aantal panden met een retailfunctie daalde vorig jaar van bijna 215.700 aan het begin van het jaar naar 212.000 aan het eind van hetzelfde jaar. Dat is dus een afname van 3.700 panden.’ Tegenover bijna 4.900 nieuwe retailpanden stonde 8.600 panden die een andere functie kregen of zijn gesloopt.

Veel transformatie in Roosendaal en Leeuwarden

Een op de vijf panden die begin 2022 leegstonden, is gesloopt of heeft een andere bestemming gekregen. Vooral in winkelgebieden zijn vaker leegstaande panden verdwenen; Roosendaal staan wat dat betreft aan kop. Daar hebben vorig jaar 55 leegstaande winkelpanden een andere functie gekregen. Daarna volgt het centrum van Amsterdam met 42 lege en nu uit de voorraad gehaalde winkels. Met veertig lege panden die uit de voorraad zijn gehaald is Leeuwarden nummer 3. Roosendaal en Leeuwarden vormen meteen de twee centra met de sterkst gedaalde leegstand; het Rijswijkse In de Bogaard is nummer 3.

Einde aan beweging naar online

De grootste afname in panden is te zien bij de horeca. Bij de schoenen- en kledingwinkels is de afname in 2022 minder sterk in de voorgaande jaren en bij de speelgoedwinkels was er zelfs een stijging in aantal zaken. ‘Het lijkt er daarmee op dat in een aantal sectoren de grens van de afvloeiing naar online in zicht komt. Zeker nu ook het gratis retourneren van online gekochte artikelen meer en meer onder druk komt te staan.’