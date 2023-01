Subsidiepot elektrische auto’s weer opengesteld

Particulieren die dit jaar een elektrische auto kopen of privé gaan leasen kunnen daar vanaf dinsdag weer subsidie voor aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor nieuwe auto’s is dit jaar een bedrag van 2950 euro beschikbaar, dat is 400 euro minder dan in 2022. Voor tweedehandsauto’s blijft het bedrag met 2000 euro gelijk.

De regeling was vorig jaar behoorlijk populair: de subsidiepot voor nieuwe stekkerauto’s was eind mei leeg. Dit jaar is die pot gevuld met in totaal 99,4 miljoen euro, 8 miljoen euro meer dan in 2022.

Aanschaf in 2023

Doordat het bedrag per auto is verlaagd, kunnen meer mensen een gesubsidieerde auto aanschaffen. Vooral voor tweedehands auto’s is het budget opgeschroefd: daar is nu ruim 32 miljoen euro voor beschikbaar, goed voor 16.200 auto’s. Vorig jaar trok de overheid ruim 20 miljoen euro subsidie uit voor elektrische occasions, wat neerkomt op 10.200 auto’s.

Het aantal nieuwe elektrische auto’s dat met subsidie kan worden aangeschaft, komt dit jaar uit op zo’n 22.700. Vorig jaar was er budget voor bijna 21.200 wagens. Als de pot leeg is, moeten mensen die interesse hebben wachten tot begin volgend jaar.

Uitstootvermindering

Met de subsidieregeling wil de overheid het gebruik van elektrische auto’s stimuleren. Anders dan auto’s die op fossiele brandstoffen rijden, stoten die geen schadelijke stoffen uit. Dat scheelt in elk geval lokale luchtvervuiling. In hoeverre ook de uitstoot van broeikasgassen vermindert door het gebruik van elektrische auto’s, is onder meer afhankelijk van de manier waarop de stroom waar de auto op rijdt is opgewekt.

