Van Rij: aanpak btw-carrouselfraude door Belastingdienst en FIOD succesvol

Het kabinet lijkt voorlopig geen nieuwe maatregelen te nemen tegen btw-carrouselfraude. Nederland mist in vergelijking met andere EU-landen relatief weinig btw-inkomsten, schrijft staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) in antwoord op vragen over de aanpak van btw-carrouselfraude van het Tweede Kamerlid Idsinga (VVD). Uit de cijfers komt volgens Van Rij naar voren dat de aanpak van de Belastingdienst en de FIOD succesvol is.

Cijfers btw-carrouselfraude

‘Er is geen (recente) schatting van de totale omvang van btw-carrouselfraude in de EU’, schrijft Van Rij onder meer. ‘Wel voert de Europese Commissie ieder jaar onderzoek uit naar het btw-compliance-gat (hierna: btw-gat) het btw-gat is het verschil tussen verwachte en daadwerkelijk geïnde btw van de EU-landen. Dit verschil heeft meerdere oorzaken. Op basis van een oude inschatting door de Europese Commissie werd een kwart van het btw-gat toegerekend aan btw-fraude (waaronder btw-carrouselfraude) en driekwart aan andere oorzaken zoals belastingoptimalisatie, administratieve fouten of faillissementen. De meest recente btw-gatrapportage is op 8 december 2022 gepubliceerd1. Uw Kamer ontvangt binnenkort dit rapport met een begeleidende brief. In dit rapport wordt voor de EU én per lidstaat het btw-gat in de periode 2016–2020 weergegeven. Het rapport geeft aan dat het btw-gat voor de totale EU in 2020 93 miljard euro aan gemiste btw-belastingen bedraagt, zijnde 9,1% van het totaal aan te verwachten btw-inkomsten. Dit is een aanzienlijk bedrag, maar de dalende trend van de laatste jaren wordt doorgezet. Nederland heeft een relatief klein verschil tussen verwachte en geïnde btw-inkomsten van 2,8% (1,7 miljard euro). Zoals uitgelegd is slechts een gedeelte hiervan toe te rekenen aan btw-carrouselfraude. Ik zie daarom geen reden nader onderzoek te doen.’

Digitale rapportageverplichtingen

Van Rij zegt desgevraagd kennis te hebben genomen van de stappen die Italië en Spanje hebben genomen om met behulp van digitale rapportageverplichtingen hun btw-gat fors terug te dringen. ‘Hierbij is het goed om te vermelden dat het btw-gat van Italië en dat van Spanje groter is dan het Nederlandse.’ De staatssecretaris deelt niet de inschatting dat deze werkwijze 1,5 miljard euro zou kunnen opleveren aan toegenomen btw-inkomsten. ‘Met de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie van de Belastingdienst wordt gestreefd naar compliance en niet naar hogere opbrengsten. Zoals aangegeven […] was het totale geschatte btw-gat voor Nederland met 1,7 miljard euro relatief laag waardoor een wijziging van het systeem voor Nederland minder oplevert dan voor lidstaten met een groter btw-gat. De implementatie van een nieuw systeem brengt voor bedrijven en de belastingdienst (tijdelijk) extra lasten met zich mee.’

Andere stappen of maatregelen om btw-carrouselfraude terug te dringen?

VVD-Kamerlid Idsinga wilde verder onder meer van Van Rij weten welke andere stappen of maatregelen hij voornemens is te nemen om btw-carrouselfraude terug te dringen. Ook vroeg hij of de staatssecretaris bereid is om de bestaande fraudebestrijding gericht op btw-carrouselfraude te intensiveren. Daarop antwoordt hij: ‘Zowel in de EU als in Nederland is het btw-gat de afgelopen jaren teruggebracht, en Nederland mist in vergelijking met andere EU-landen relatief weinig btw-inkomsten. Zoals uit de hiervoor genoemde cijfers naar voren komt, is de aanpak van de Belastingdienst en de FIOD succesvol. Wel blijft het nodig om de huidige aanpak voort te zetten. Het op peil houden van de beschikbare menskracht voor deze onderzoeken heeft mijn onverdeelde aandacht. Hierbij wordt ook rekening gehouden met rechtsstatelijkheid en de gegevensbescherming. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel in de Tweede Kamer (wet implementatie Richtlijn betalingsdienstaanbieders) dat specifiek gericht is op de bestrijding van btw-fraude bij e-commerce (online aankopen door particulieren). Op basis van dit voorstel worden mogelijke fraudepatronen op basis van betaalgegevens sneller en eenvoudiger gedetecteerd.’

Antwoorden op Kamervragen over btw-carrouselfraude