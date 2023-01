Tax partner Deloitte in verband gebracht met frauduleuze CumEx-transacties, ook KPMG onder vergrootglas

Justitie in Duitsland is momenteel volop bezig met het strafrechtelijk vervolgen van betrokkenen bij frauduleuze CumEx-transacties. De rol van KPMG is al langer omstreden, maar nu blijkt ook een Tax Partner bij Deloitte mogelijk betrokken te zijn geweest toen hij nog bij Fortis werkte. Dat meldt Follow the Money in verschillende artikelen over CumEx-fraude, die overheden in verschillende Europese landen miljarden euro’s heeft gekost. Het gaat om Bas Castelijn, die bij Deloitte Tax Partner is en de afdeling Financial Services Industry (FSI) onder zijn hoede heeft. Deloitte laat op vragen van Accountancy Vanmorgen over mogelijke strafrechtelijke vervolging van Castelijn in Duitsland onder meer weten: ‘wij kunnen bevestigen dat voor zover bij Deloitte bekend is Bas Castelijn in het geheel geen verdachte is.’

CumEx

Bij CumEx-transacties, ook wel dividendstripping genoemd, werd onrechtmatig (dubbel) dividendbelasting teruggevorderd door bankiers, handelaren en hedgefondsen. Lange tijd werd daar nauwelijks tegen opgetreden, waardoor verschillende Europese staten gedurende de eerste twee decennia van deze eeuw tientallen miljarden schade opliepen. Alleen al in Duitsland zou het om meer dan 31,8 miljard euro gaan. Vooral bij de oosterburen wordt inmiddels dan ook door justitie werk gemaakt van de strafrechtelijke vervolging van bankiers, handelaren, advocaten en belastingadviseurs. Dat leidde daar eind vorig jaar tot het opleggen van een celstraf aan de bekende fiscalist Hanno Berger.

Fortis en KPMG

Ook het Nederlandse Fortis Bank (inmiddels opgegaan in ABN Amro), maakte zich schuldig aan de fraude. Dat gebeurde met medeweten van controlerend accountant KPMG en toezichthouder De Nederlandsche Bank, komt naar voren uit een vertrouwelijk document waarop FTM de hand wist te leggen. Het Openbaar Ministerie in Keulen liet vorig jaar een inval doen bij de vestiging van KPMG in Frankfurt en het accountantskantoor zou dan ook flink onder het vergrootglas liggen bij de afwikkeling van het CumEx-schandaal.

Tax Partner Deloitte

Daarbij is pikant dat ook huidig Tax Partner bij Deloitte Bas Castelijn wordt genoemd, een feit dat tot nu toe enigszins onopgemerkt bleef. Castelijn ging in 2010 bij het accountantskantoor aan de slag, maar werkte bij Fortis in de tijd dat de bank zich bezighield met CumEx-transacties. Dat de rol van Fortis bij het schandaal niet klein is bleek vorig jaar wel uit de arrestatie op Mallorca van een voormalige Fortis-collega van Castelijn.

Volgens FTM was de huidige Deloitte-partner een van de ontvangers van het interne Fortis-document waarover het medium beschikt. In het document worden de risico’s van de frauduleuze CumEx-transacties besproken, en blijkt volgens FTM ‘voor het eerst hoe er binnen de bank over CumEx-transacties werd gerapporteerd en dat deze transacties ook na de nationalisatie van de bank nog werden opgezet en goedgekeurd.’ De door de bank gebruikte CumEx-constructies worden er uitgebreid in beschreven. Na afweging van alle risico’s wordt bij Fortis uiteindelijk zowel voor het Duitse Cum-Ex als voor de andere voorgenomen transacties een positief fiscaal advies gegeven. Een van de belastingexperts die zich hierover boog was Bas Castelijn, destijds Global Head of Tax for Merchant, Private and Retail banking.

Reactie Deloitte en Bas Castelijn

Naar aanleiding van de berichtgeving van Follow the Money heeft Accountancy Vanmorgen Deloitte gevraagd of het accountantskantoor op de hoogte is van het feit dat FTM zegt bewijs te hebben van de betrokkenheid van Castelijn bij frauduleuze CumEx-transacties, en van het feit dat de Duitse justitie betrokkenen bij de CumEx-transacties bij Fortis strafrechtelijk vervolgt. Ook vroeg Accountancy Vanmorgen welke gevolgen Deloitte daar aan verbindt. Een woordvoerder reageert: ‘Wij kunnen niet inhoudelijk ingaan op vragen van Accountancy Vanmorgen omdat het vragen betreft die zien op Fortis. De vragen die je stelt, insinueren dat Bas Castelijn mogelijk door justitie in Duitsland strafrechtelijk vervolgd gaat worden, wij kunnen bevestigen dat voor zover bij Deloitte bekend is Bas Castelijn in het geheel geen verdachte is.’ Bas Castelijn is dinsdag ook persoonlijk om een reactie gevraagd, maar daar heeft de Deloitte-partner niet op gereageerd.

MH

Artikelen FTM:

Fortis Bank Nederland zette na nationalisatie in op frauduleuze CumEx-deals

KPMG adviseerde ABN Amro over frauduleuze CumEx-transacties in geschil met Duitse fiscus