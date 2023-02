I hate being sexy, but I’m an accountant, so I can’t help it

Volkskrant-columnist Peter de Waard stelt in een reactie op de recente berichtgeving over het tekort aan accountants dat jongeren liever een sexy beroep willen dan accountant worden. Al vaker wordt geroepen dat het beroep af moet van het stoffige imago en aantrekkelijker moet worden.

In België hebben ze hetzelfde probleem. Ook daar is het tekort aan boekhouders en accountants nijpend en daalt de instroom van accountancystudenten. Maar daar hebben ze iets op gevonden. Acht accounting- en consultingbedrijven hebben een campagne opgezet die ervoor moet zorgen dat mensen het accountantsberoep als een “sexy” beroep gaan zien. Ook willen de initiatiefnemers met de campagne de instroom verhogen van studenten. Een aantal Vlaamse hogescholen ondersteunen het initiatief dan ook.

Hoe ze dit bij onze buren voor elkaar willen krijgen? Met de inzet van influencers. De (in België) bekende vlogger Bockie De Repper en de TikTok-zussen Nour en Fatma Daghbouj zijn aangesteld als ambassadeurs. Bockie is bekend van YouTube, waar hij filmpjes maakt over eten en drinken. Zijn eerste film als ambassadeur van Accountants van Morgen (de naam van de campagne, geen familie) ging dan ook over de zes bonnetjes die hij vergeten was te vragen bij de restaurants waar hij zakelijk had gegeten. In de ruim 17 minuten durende video gaat hij samen met zijn boekhouder die bonnetjes ophalen en uiteraard ook even “wat proeven”. Bij mij bleven de muziek en de woordgrappen (die soms zo flauw waren dat je wel moet lachen) meer hangen dan de boodschap dat boekhouden “sexy” is, maar ja ik val dan ook niet onder de doelgroep.

De zussen Nour en Fatma proberen het beroep via TikTok-filmpjes populairder te maken. Wat mij opviel in hun 45 seconde-filmpje is dat ze nog met een ordner vol papieren naar hun boekhouder gaan. Een gemiste kans vind ik. Er zijn al zoveel werkzaamheden geautomatiseerd. Juist dat is mooi om te laten zien aan de doelgroep!

De campagne zet wel aan tot denken. Is dit ook een idee voor Nederland? Welke YouTube’rs en andere Nederlandse influencers hebben het in zich om het accountantsberoep aantrekkelijker te maken? Voor het antwoord op die vraag moet ik toch eerst even bij mijn kinderen navragen wat nou bekende Nederlandse TikTokkers of YouTubers zijn. Verder dan de jongens van STUK-tv en Dylan Hagens kom ik niet.

Maar, misschien kunnen we daar toch wel wat mee. STUK-tv kunnen we omdopen in STAK-tv en hun programma Het Jachtseizoen kunnen we hernoemen naar Het Aangifteseizoen. Zet daar het – iets aangepaste – liedje van Nielson onder “Ik ben sexy als ik balans” en je bent denk ik al heel ver. En mocht dit op de korte termijn niet haalbaar zijn, kan de NBA op de opleidingen altijd nog notebooks en T-shirts gaan uitdelen met de tekst: I hate being sexy, but I’m an accountant, so I can’t help it. Als je dan geen accountant wilt worden….

Anja van Hout, hoofdredacteur Accountancy Vanmorgen