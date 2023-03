De Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel (SSEB) opent opnieuw, op 9 mei aanstaande. De regeling heeft tot doel om de markt voor emissieloze mobiele werktuigen, bouwvoertuigen en zeegaande bouwvaartuigen verder te ontwikkelen. Met de SSEB wil de overheid de stikstofuitstoot reduceren op een manier die zoveel mogelijk bijdraagt aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord en het Schone Lucht Akkoord.

De Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel bevat drie verschillende subsidiesporen:

Aanschafsubsidie: subsidie voor de aanschaf van nieuwe emissieloze bouwmachines die gebruikt worden in de bouw, inclusief het ombouwen van nieuwe machines vóór aflevering aan de gebruiker.

Retrofitsubsidie: subsidie voor bestaand bouwmaterieel dat omgebouwd wordt naar emissieloos materieel, of dat schoner wordt gemaakt door de installatie van een NOx-nabehandelingssysteem of de aanschaf en installatie van een nieuwe verbrandingsmotor.

Innovatiesubsidie: subsidie voor het (door)ontwikkelen van nieuwe emissieloze technieken (inclusief oplossingen omtrent laden op de bouwplaats), zodat ze nog gedurende de looptijd van de regeling in de praktijk kunnen worden toegepast.

Voor de aanschaf- en retrofitsubsidie kunnen aanvragen uitsluitend worden ingediend door ondernemingen met een vestiging in Nederland, die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ook door natuurlijke personen gedreven ondernemingen (eenmanszaak, vof, cv en maatschap) komen in aanmerking. Voor de innovatiesubsidie kunnen ook publiek gefinancierde onderzoeksorganisaties of niet-gouvernementele organisaties in aanmerking komen. Dit kan echter alleen onder de voorwaarde dat er sprake is van een samenwerking met een of meer ondernemingen, die geen commerciële onderzoeksorganisatie zijn.

Aanschafsubsidie

De aanschafsubsidie bedraagt per emissieloze bouwmachine maximaal 40% of 50% (voor middelgrote en kleine bedrijven) van de meerkosten ten opzichte van een bouwmachine met een verbrandingsmotor. Dit bedrag wordt verminderd met 11,25% forfaitaire milieu-investeringsaftrek (MIA) over de investeringskosten voor de bouwmachine, tot een bedrag van ten hoogste € 300.000. De vermindering van het subsidiebedrag met MIA geldt alleen voor bouwmachines die op de milieulijst voorkomen op het moment van de subsidieaanvraag.

Retrofitsubsidie

De retrofitsubsidie is maximaal 40% of 50% (voor middelgrote en kleine bedrijven) van de investering (exclusief btw) voor een retrofit emissieloze aandrijflijn of een retrofit SCR-katalysator, verminderd met 11,25% forfaitaire Milieu-investeringsaftrek (MIA) over de investeringskosten zoals genoemd in de overeenkomst (en vergelijkbaar met de catalogusprijs bij voertuigen), met een maximum van € 300.000. In het geval van een zeegaand bouwvaartuig kunnen meerdere SCR-katalysatoren worden gesubsidieerd.

De retrofitsubsidie is maximaal 15% van de investering, tot een bedrag van ten hoogste € 300.000, voor de aanschaf en installatie van een nieuwe verbrandingsmotor vanaf 130 kW met emissienorm fase V, als bedoeld in de NRMM-Verordening. Óf de aanschaf en installatie van een nieuwe verbrandingsmotor die op basis van die verordening als gelijkwaardig is erkend, voor een bouwwerktuig dat in gebruik is met een verbrandingsmotor tot en met 560 kW met emissienorm fase IIIB of ouder. Óf met een ongereguleerde verbrandingsmotor vanaf 560 kW, dan wel voor de aanschaf en installatie van een nieuwe verbrandingsmotor die voldoet aan de IMO MARPOL Tier III-emissienorm in een zeegaand bouwvaartuig, dat in gebruik is.

Innovatiesubsidie

De innovatiesubsidie bedraagt maximaal 25% voor experimentele ontwikkeling en maximaal 50% voor haalbaarheidsstudies. De steunintensiteit wordt met 10 procentpunten verhoogd voor subsidie aan middelgrote of kleine ondernemingen. De steunintensiteit wordt met 15 procentpunten verhoogd indien:

men de projectresultaten ruim verspreidt (via conferenties, publicaties, open access-repositories, of gratis of opensource-software);

er sprake is van samenwerking tussen ondernemingen waarvan er ten minste één een kleine of middelgrote onderneming is (waarbij geen van de ondernemingen meer dan 70% van de in aanmerking komende kosten voor haar rekening neemt); en

er sprake is van samenwerking tussen een onderneming en één of meer organisaties voor onderzoek en kennisverspreiding. Deze organisaties moeten daarbij ten minste 10% van de in aanmerking komende kosten dragen en het recht hebben om hun eigen onderzoeksresultaten te publiceren.

Tips subsidieaanvraag SSEB

Er zijn meerdere belangrijke aandachtspunten in relatie tot een subsidieaanvraag voor de SSEB. Een aantal tips:

Let erop dat de offerte van de aanschaf of ombouw een nog niet definitieve koop- of financial leaseovereenkomst betreft. Ook op het moment van de subsidieaanvraag mag de overeenkomst nog niet definitief zijn. In de overeenkomst moet zijn opgenomen dat deze aanschaf pas op een latere datum pas definitief wordt – of zodra er subsidie is verleend. De overeenkomst mag sowieso pas definitief worden, nadat de subsidieaanvraag is ingediend.

Je mag deze subsidie combineren met andere subsidies. Wel ben je in dat geval verplicht om tijdens de aanvraag voor de SSEB de andere subsidies te melden. De Milieu-investeringsaftrek (MIA) hoef je hierbij niet te vermelden. De subsidieverstrekker houdt het MIA-bedrag namelijk al in op het subsidiebedrag.

Bij zelfstandige ombouw van een bouwwerktuig of zeegaand bouwvaartuig is het toegestaan om de inbouw van een emissieloze aandrijving, SCR-katalysator of nieuwe fase V-/TIER III-motor in eigen beheer uit te voeren onder marktconforme tarieven.

Check vooraf of het bedrijf wel in aanmerking komt voor subsidie. Het bedrijf komt er namelijk alleen voor in aanmerking wanneer het op het moment van de aanvraag voor de SSEB de juiste SBI-code heeft. Het gaat om bedrijven in het Handelsregister onder de codes 39, 41, 42, 43, 4941, 50201, 7712, 7732 of 7739 van de Standaard Bedrijfsindeling. Deze SBI-codes zijn gericht op de nieuwbouw, het onderhoud, de verbouw of het slopen en verwijderen van een onroerende zaak of een gedeelte daarvan. Wel is het mogelijk om de SBI-code(s) van het bedrijf aan te passen en uit te breiden. Doe hiervoor tijdig een aanvraag op de website van de Kamer van Koophandel. Wacht hier niet mee, want deze aanpassing kan even duren. Op het moment dat de aanvraag voor de SSEB wordt ingediend, moet de – al dan niet gewijzigde – SBI-code van de onderneming dus 39, 41, 42, 43, 4941, 50201, 7712, 7732 of 7739 zijn.

Aanvragen kunnen tijdens een aanvraagperiode worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO behandelt de aanvragen voor de aanschaf- en retrofitsubsidie én haalbaarheidsstudies op volgorde van binnenkomst. De Rijksdienst rangschikt projecten gericht op experimentele ontwikkeling.

R. Teunissen, Msc, is eigenaar van en innovatieconsultant bij InnoVein en helpt bedrijven bij het identificeren, aanvragen en coördineren van subsidies. InnoVein werkt in die hoedanigheid samen met Fiscount.

