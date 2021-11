Klimaatverandering leidt in 2022 tot meer waterschapsbelasting

Bedrijven in de landbouw en voedselketen betalen in 2022 zo’n 2% tot 3,6% meer waterschapsbelasting. Dat komt neer op enkele tientjes tot een paar honderd euro meer per jaar. Ook huishoudens gaan iets meer betalen.

De besturen van de 21 waterschappen behandelen deze weken de voorstellen voor de hoogte van de waterschapsbelastingen in 2022. Koepelorganisatie Unie van Waterschappen verwacht op basis van die voorstellen dat bedrijven in de landbouw en voedselketen zo’n 2% tot 3,6% meer waterschapsbelasting gaan betalen volgend jaar.

Modelberekeningen

De Unie deed een aantal modelberekeningen. Een agrarisch bedrijf (WOZ-waarde opstallen € 500.000) met 50 hectare grond zou 2% meer gaan betalen, wat neerkomt op € 85. Voor een productiebedrijf van voedingsmiddelen (WOZ-waarde pand € 13 miljoen, afvalwater 300 vervuilingseenheden) gaat de heffing met zo’n 2,5% oftewel € 544 omhoog. Voor een groothandel (WOZ-waarde pand € 2,6 miljoen, afvalwater 7 vervuilingseenheden), zouden de lasten met 3,6% oftewel € 44 gaan stijgen. Dit zijn algemene schattingen wat betreft het landelijk gemiddelde. In de praktijk zal in de ene regio meer waterschapsbelasting geheven worden dan in een andere, en zullen de prijzen in de ene regio meer stijgen dan gemiddeld en in een andere minder.

Huishoudens

Gezinnen met een eigen woning betalen in 2022 gemiddeld 9 euro meer voor het werk van de waterschappen dan dit jaar. De verhoging ligt 0,7% boven de inflatie die door het Centraal Planbureau voor 2022 wordt geraamd. ‘De ernstige wateroverlast in Limburg, Noord-Holland en Friesland in de afgelopen zomer laat duidelijk zien dat het klimaat verandert’, zegt Toine Poppelaars, bestuurslid van de Unie van Waterschappen. ‘Het KNMI heeft recent in het Klimaatsignaal aangegeven dat de klimaatverandering in Nederland sneller gaat dan eerder verwacht en grote effecten gaat hebben. In juli was er te veel water. Maar ook de droogte heeft de waterschappen de afgelopen jaren al zwaar op de proef gesteld. De waterschappen ontvangen in totaal in 2022 ruim 3,2 miljard euro aan belastingen om te kunnen investeren in onder meer het klimaatbestendiger maken van Nederland. Dat doen we bijvoorbeeld door dijken te versterken, waterbergingen aan te leggen en zoetwater vast te houden, zoals met regenwaterbuffers.’

Verschillen per waterschap

Gezinnen met een eigen woning van € 250.000 betalen volgend jaar gemiddeld € 359 euro aan hun waterschap. Het bedrag van de belastingen verschilt van waterschap tot waterschap. Toine Poppelaars: ‘Dit komt vooral doordat gebieden van elkaar verschillen en daarom de eisen aan het waterbeheer anders zijn. Er zijn waterschappen waar in 2022 de lastenontwikkeling onder het gemiddelde ligt, maar ook waterschappen met een hogere dan de gemiddelde stijging. Door het werk slimmer en innovatiever te doen, houden de waterschappen de kosten zo laag mogelijk. Omdat de uitdagingen waarvoor de waterschappen staan steeds groter worden, ontkomen we niet aan enige lastenverhoging.’

Bron: Unie van Waterschappen