Fiod onderzoekt btw-fraude bij handel in verpakkingsmaterialen

De Fiod heeft dinsdag een 57-jarige man aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. Hij wordt ervan verdacht dat hij samen met een 51-jarige vrouwelijke medeverdachte feitelijk leiding heeft gegeven aan fraude met de omzetbelasting.

De opsporingsdienst doorzocht een woning en een bedrijfspand in Den Haag, waarbij beslag is gelegd op digitale en fysieke administratie. De man kon na verhoor weer naar huis, maar blijft verdachte. Het onderzoek startte naar aanleiding van een door de Belastingdienst ingesteld boekenonderzoek bij een vennootschap die zich bezighoudt met het in- en verkopen van verpakkingen en verpakkingsmaterialen. De man is sinds de datum van oprichting van de vennootschap enig aandeelhouder en bestuurder, de vrouw is sinds enige tijd gevolmachtigde.

Omzet hoger dan aangegeven

Uit het onderzoek van de Fiod bleek dat het bedrijf te weinig omzetbelasting opgeeft. ‘Vermoedelijk hebben de verdachten opzettelijk veel lagere bedragen ingevuld. Ook zijn er perioden in het geheel geen aangiften ingediend. Op basis van de omschrijvingen bij transacties op de bankrekening van de vennootschap ligt de werkelijke omzet vermoedelijk veel hoger dan is aangegeven. Ook werden er regelmatige contante bedragen gestort. Het precieze nadeel voor de staat moet nader onderzoek uitwijzen.’