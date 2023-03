Ook Accenture in de knel: 19.000 banen geschrapt

Consultancybedrijven hebben het wereldwijd zwaar door de onzekere economie. McKinsey meldde al 2.000 banen te schrappen en nu zet Accenture een streep door 19.000 arbeidsovereenkomsten, 2,5 procent van het totale personeelsbestand, dat 738.000 mensen telt.

De reorganisatie zal Accenture naar verwachting 1,2 miljard dollar gaan kosten aan ontslagvergoedingen en andere personeelsgerelateerde kosten. Met het inkrimpen en samenvoegen van kantoorruimtes zal nog eens 300 miljoen dollar gemoeid zijn. Of er in Nederland banen op de tocht staan, is nog niet bekend. Het plan om in Groot-Brittannië een technologietak met 3.000 mensen op te zetten, staat nog steeds, aldus Accenture. Wel is al zeker dat in Ierland 400 medewerkers naar een andere baan kunnen uitkijken.

Ook bij de big four is te merken dat klanten minder adviesdiensten afnemen. KPMG laat 700 banen vervallen in de Verenigde Staten en nog eens 200 in Australië. Bij PwC wordt gekozen voor het verschuiven van capaciteit naar regio’s waar de vraag naar advies nog wel groeit. Bij EY wordt gesnoeid in vakantiegeld en bonussen en wordt mondjesmaat personeel geworven.

