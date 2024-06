Consultants azen op personeel big four

De grote consultancybureaus in de VS zijn startklaar om op grote schaal personeel weg te kapen bij de big four accountants, zo meldt de Financial Times.

Deloitte, PwC, EY en KPMG hebben het zwaar door (examen)fraudeschandalen, strenger toezicht en discussies over de strategie voor de toekomst (splitsen of niet?). Gespecialiseerde consultancybureaus ruiken bloed, zo meldt het medium, met het 8.500 medewerkers tellende Alvarez & Marsal op de eerste rij. Medeoprichter Bryan Marsal vergelijkt zijn bedrijf met ‘een hongerige hond bij de slagersetalage’. Hij ziet kansen om garen te spinnen bij de onrust onder de grote accountants. Marsal denkt honderden partners en stafleden van de big four te kunnen overhalen om bij hem te komen werken. Dat zou weer kansen bieden om de bedrijfsactiviteiten uit te breiden van private-equitydeals naar andersoortige fusies en overnames.

Ruim 50 mensen aangetrokken

De eerste stappen zijn gezet: Alvarez & Marsal heeft zes senior adviseurs overgenomen van KPMG, onder wie wereldwijd hoofd van de integratie- en splitsingspraktijk Preston Parker. Die gaat een nieuw bedrijfsonderdeel opzetten in de VS. Ook over de grens is het bedrijf big four-mensen aan het ronselen: in Australië stapten vijf KPMG-partners over en in China is een compleet team van veertig mensen bij EY weggehaald. Marsal ziet het voor 2025 zitten met transactiedeals: ‘We’re going to be ready to go and ready to rock’, laat hij op zijn Amerikaans weten.

Eigenbelang niet genegeerd

Alvarez & Marsal kan een reputatie als aasgier niet bepaald worden ontzegd: zo was het bureau betrokken bij de herstructurering van grote in de problemen geraakte bedrijven als voormalig big five-lid Arthur Andersen en het boegbeeld van de kredietcrisis Lehman Brothers. Later kwam vanuit de branche kritiek dat de consultant vooral aan de eigen portemonnee had gedacht bij die trajecten. Zo werden tijdens de ontmanteling van Andersen zes van diens overnamespecialisten aangenomen en streek het voor de diensten rond het faillissement van Lehman een slordig half miljard dollar op.

Bron: Financial Times.