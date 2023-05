Accenture weigerde ten onrechte bonus aan medewerker die baan opzegde

Accenture heeft een medewerker die zijn baan opzegde, ten onrechte in eerste instantie de jaarlijkse bonus geweigerd, zo oordeelt de rechter. De man krijgt daarom nog 50% extra nabetaald. Zijn beroep op de maximale bonus van liefst 30 procent, vanwege onduidelijke informatie, wordt afgewezen.

Een medewerker van het bedrijf Storm Digital heeft een bonusregeling, die hem de laatste anderhalf jaar voordat het bedrijf door Accenture wordt overgenomen, een gemiddelde extra van 13,5 procent oplevert. Na de overname geldt een variabele bonusregeling van Accenture, die deels afhankelijk is van de prestaties van de medewerker. Maximaal kan 30 procent worden uitgekeerd.

Opgezegd: bonus naar nul

Over 2020 krijgt de man een bonus van 6,23 procent. In oktober 2021 zegt hij zijn baan op (per 1 januari 2022); een bonus over dat jaar kan hij vergeten, want degene die erover gaat heeft de bonus op nul gezet. ‘De reden die hierbij wordt gegeven is dat ik mijn contract heb opgezegd en het beschikbare budget daarom liever wordt ingezet voor mensen die bij Accenture blijven’, zo zegt de man als toelichting te krijgen. Hij eist alsnog zijn extraatje, maar Accenture houdt voet bij stuk: er is geen gegarandeerde bonus en over 2021 is besloten dat de man geen recht heeft op een bonus. Maar via zijn advocaat eist de ex-werknemer het volle pond: de maximale bonus van 30 procent over 2020 en 2021. Er zijn hem geen targets bekendgemaakt, zo stelt hij, en de bonusregeling is niet transparant. Daarom is bij gebreke van duidelijke informatie het maximum van toepassing. Dat heeft effect, want Accenture komt hem tegemoet met een – onverplichte, zo wordt erbij vermeld – betaling van 12 procent bonus.

Te laat betaald

Dat is niet voldoende, vindt de man, die naar de rechter stapt. Maar die vindt dat Accenture duidelijk is geweest in het vaststellen van de bonuspercentages, al zijn die niet individueel mededegedeeld. ‘Dit wordt niet anders door de omstandigheid dat Storm Digital, de vorige werkgever van [eiser], de targetpercentages blijkbaar wel aan haar medewerkers kenbaar maakte.’ Dat het maximum van 30 procent van toepassing zou zijn, gaat dan ook niet op. Ook een garantie van 12 procent is niet toegezegd. Accenture moet de bonus over 2021 nog wel met 50 procent verhogen, want die is te laat uitgekeerd. ‘De opzegging van het dienstverband door [eiser] leverde naar het oordeel van de kantonrechter geen valide reden voor Accenture op om aan [eiser] een bonusuitkering over 2021 te weigeren, te meer daar het fiscale jaar 2021, waarop de bonusuitkering ziet, toen al was voltooid en de prestaties van [eiser] in 2021 hetzelfde werden gewaardeerd als in 2020.’ De uitkering is pas in april 2022 gedaan.

Rechtbank Noord-Nederland, 2 mei 2023