VLB viert eeuwfeest met congres over toekomst van landbouw

De Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus ‘VLB’ bestaat in 2026 honderd jaar. Ter gelegenheid van dit bijzondere jubileum organiseert de vereniging op 11 juni 2026 een congres met als centraal thema ‘Landbouw 100 jaar vooruit’.

De VLB werd in 1926 opgericht als Vereniging Landbouwboekhouden en vervult sindsdien een verbindende rol tussen agrarische praktijk, belangenorganisaties en beleid. De vereniging behartigt de fiscaal-juridische en bedrijfskundige belangen van haar leden: de advies- en accountantsorganisaties aaff, Countus en Flynth. Ook draagt de VLB bij aan een werkbaar stelsel van regels en normen voor agrarische ondernemers. Als kennispartner onderhoudt de VLB duurzaam contact met overheid, beleidsmakers en uitvoeringsinstanties en levert zij inhoudelijke bijdragen aan de ontwikkeling en toepassing van wet- en regelgeving.

Twee vaksecties

Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt binnen twee vaksecties: de Vaksectie Recht en de Vaksectie Agro-bedrijfskunde. Binnen deze vaksecties werken specialisten samen op het gebied van agrofiscaliteit, agrarisch recht en bedrijfskundige advisering. Door gezamenlijk standpunten te formuleren en in te nemen, knelpunten te signaleren en kennis te delen, levert de vereniging een bijdrage aan een toekomstbestendige ontwikkeling van de agrarische sector.

“Al honderd jaar brengen we praktijk en beleid bij elkaar. Juist nu is een verbindende en richtinggevende rol belangrijker dan ooit,” zegt Fouk Tsang, voorzitter van de VLB.

Actuele vraagstukken

Tijdens het jubileumcongres staan actuele vraagstukken centraal, waaronder ruimtelijke ordening en landinrichting, doelsturing en datagebruik op het boerenbedrijf en de uitdagingen rond bedrijfsoverdracht in agrarische familiebedrijven. Wetenschappers, ondernemers en adviseurs gaan hierover met elkaar in gesprek, met als doel perspectieven te verkennen voor de landbouw.

Het bestuur van de VLB bestaat uit Fou-Khan Tsang (voorzitter), Serge Evers en Jacques Buith. Zij hebben stakeholders en relaties uitgenodigd om samen stil te staan bij een eeuw belangenbehartiging en vooruit te kijken naar een duurzame en vitale agrarische sector.

Op de website vlb.nl vindt u informatie over het jubileumcongres en de historie van de vereniging.