Subsidie schone vrachtwagens 4 keer overtekend

De subsidie op emissievrije vrachtwagens (AanZET) is in één dag overtekend. Er was 30 miljoen euro te vergeven, er werd voor 120 miljoen aangevraagd. Met de subsidie komen er zo’n 400 uitstootloze trucks bij in Nederland.

Een emissievrije vrachtwagen is veel duurder in aanschaf dan een vrachtwagen op diesel. Vandaar dat ondernemers tot maximaal 60% van de meerprijs aan subsidie en belastingvoordeel kunnen krijgen. Om het MKB een extra steuntje in de rug te geven, krijgen kleine ondernemers een hoger subsidiepercentage dan grote ondernemingen. Onder schone vrachtwagens vallen zowel batterij- als waterstofelektrische voertuigen.

Steuntje in de rug voor ondernemers

Vanaf 1 januari 2025 mogen steden zero-emissiezones invoeren. Dat zijn gebieden in en rond stadscentra waar vanaf 2025 alle nieuwe vrachtwagens en bestelbussen emissieloos rijden. Voor bestaande bestelbussen en vrachtwagens gelden landelijke overgangstermijnen, van maximaal vijf jaar. Daarnaast is er een aantal uitzonderingen voor bijzondere voertuigen waar nog geen zero-emissie alternatief voor bestaat. Ook stelt het kabinet subsidies beschikbaar. Niet alleen voor de aanschaf van vrachtwagens, maar ook voor bestelbussen (de SEBA). Naar verwachting worden begin 2024 subsidieregelingen voor publieke en private logistieke laadinfrastructuur opengesteld.