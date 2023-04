‘ABN Amro verdacht van hulp bij belastingontduiking Morgan Stanley’

Oud-medewerkers van ABN Amro zijn door het OM verhoord over mogelijke hulp bij het ontduiken van belasting door de Amerikaanse bank Morgan Stanley, zo meldt het FD. Het onderzoek richt zich op assistentie bij het zogeheten dividendstrippen en onjuiste aangiften vennootschapsbelasting gedurende zes jaar.



Het dagblad stelt vertrouwelijke correspondentie in handen te hebben. Daaruit zou blijken dat de ondervragingen onderdeel zijn van een strafrechtelijk onderzoek van het OM naar dividendstrippen. Daarbij worden aandelen door buitenlandse beleggers die geen dividendbelasting kunnen terugvragen, rond de datum van dividenduitkering tijdelijk gestald bij een (Nederlandse) onderneming die dat wel kan. Het is niet de eerste keer dat ABN Amro bezoek krijgt van Justitie. In Duitsland waren er vorig jaar invallen bij Morgan Stanley en een vestiging van ABN Amro in Frankfurt vanwege dividendstripping.

Uitspraak Hof

Het gerechtshof in Amsterdam oordeelde eerder al dat ABN Amro-dochter GSLA samen met Morgan Stanley had deelgenomen aan transacties met AEX-aandelen, waarbij Morgan Stanley de dividendbelasting met de vennootschapsbelasting verrekende. Beide banken deelden het voordeel met elkaar. Na die uitspraak, waartegen ABN Amro in cassatie is gegaan, begon een strafrechtelijk onderzoek, volgens het FD ‘Harley’ genaamd. Dat onderzoek werd door de bank zelf al vermeld in de laatste twee jaarverslagen als onderzoek vanwege een fiscale kwestie, dat mogelijk financiële gevolgen gaat krijgen.

Bron: FD