Voormalig PwC-topman Van Mierlo aan de slag bij geplaagd B&S

Het beursgenoteerde groothandelsbedrijf B&S Group heeft Peter van Mierlo benoemd tot bestuursvoorzitter. Hij vervangt de eerder dit jaar wegens mogelijke belangenconflicten opgestapte Tako de Haan.

Van Mierlo stond van 2013 tot medio 2018 aan het roer van PwC Nederland, waar hij al sinds 1987 werkte. In 2018 werd hij CEO van ontwikkelingsbank FMO. Bij zijn vertrek als PwC-baas liet Van Mierlo zich kritisch uit over de controle op kwaliteit. Hij wist in 2019 een boete van de AFM ongedaan te krijgen. Het verblijf bij FMO was van relatief korte duur: in 2020 vertrok Van Mierlo alweer, nadat daar onder meer zijn plannen om de witwascontroles op orde te brengen, op weerstand zouden zijn gestuit. Daarna werd hij CFO bij zonnepanelenfabrikant CubicPV.

Financiële banden niet gemeld

B&S Group is actief in de bevoorrading van cruiseschepen en luchthavens (met name voor taxfreewinkels) en de internationale distributie van drank, levensmiddelen en cosmeticaproducten. De Haan vertrok daar in februari nadat was gebleken dat hij via het bedrijf Sarabel Invest, waar vicevoorzitter Willem Blijdorp van de raad van commissarissen bij betrokken is, een hypotheek zou hebben gesloten op zijn woning. Die financiële banden waren door B&S niet gemeld. Het bedrijf stelt daardoor niet te zijn benadeeld, maar zowel De Haan als Blijdorp is opgestapt. De kwestie zorgde ervoor dat de jaarcijfers pas maandag zijn gepubliceerd. Die laten over 2022 een 15 procent hogere omzet zien van 2,1 miljard euro. B&S boekte wel een winstdaling van ruim een derde tot ruim 36 miljoen euro.

Van Mierlo zal na goedkeuring door de aandeelhoudersvergadering de leiding van B&S in mei overnemen van interim-CEO Bas Schreuders.

Bron: ANP