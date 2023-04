Beursfondsen zonder accountant vluchten naar Brussel

Tenminste twee van de zes beursfondsen die hun notering in Amsterdam dreigen te verliezen omdat ze geen accountant kunnen vinden, verhuizen naar de beurs van Brussel. Twee andere bedrijven overwegen eenzelfde stap. Bij onze zuiderburen hoeven beursfondsen geen oob-accountant te hebben.

Het gaat om holdingbedrijf Lavide en de ontwikkelaar van CO₂-projecten DGB. In een persbericht laat Lavide weten ‘in goed gesprek’ te zijn met Euronext en voornemens te zijn een notering aan te vragen op de Europese groeimarkten of Euronext Acces op Euronext Parijs of Brussel. ‘De voorbereidingen voor deze transfer zijn gestart, maar aan enkele voorwaarden om dit proces daadwerkelijk te starten moet nog worden voldaan. Lavide is tevens in gesprek met Euroclear Nederland om de handel zo spoedig mogelijk weer van start te kunnen laten gaan.’ Ook DGB is bezig de notering te verhuizen naar de Euronext Growth Market. Aandeelhouders werden daar op 27 maart over geïnformeerd. Op 26 mei komt het bedrijf met nieuwe plannen voor de verhuizing naar buiten.

Geen oob-accountant

Hoewel de verplichtingen van genoteerde bedrijven grotendeels geharmoniseerd door Europese wetgeving, zijn er verschillen tussen Nederland en België. In Nederland moeten beursgenoteerde bedrijven een accountant met obb-vergunning hebben. In België is dat niet zo. Maar ook daar vinden kleine beursfondsen het moeilijk een accountant te vinden. Brussel kent echter de niet-gereglementeerde markten Euronext Growth, Access en Access+. Op de niet-gereglementeerde markten is Euronext Brussel verantwoordelijk voor het verifiëren van de cijfers van genoteerde bedrijven. Op de Euronext Access Brussel zit op dit moment één fonds op het strafbankje, transportbedrijf Reibel, dat er niet in slaagt een accountant te vinden, zodat het de jaarrekening niet kan publiceren.

Tegen de plinten

Peter-Paul de Vries van de belangenvereniging voor kleinere beursfondsen MidkapNL legt in zijn nieuwste column de schuld eenzijdig bij de zes Nederlandse oob-kantoren ‘waar het geld tegen de plinten klotst’. Hij verwijt hen ‘onwil’ om de kleine beursfondsen te helpen. ‘De betreffende beursfondsen schrijven in hun persberichten dat ze alles hebben gedaan om een oob-accountant te krijgen. Dat ze elk jaar alle oob-kantoren aanschrijven, bellen, gesprekken voeren en uitnodigen om een offerte uit te brengen. En die komt niet. Volle inspanning bij een onmogelijke opgave.’

Paardenmiddel

Ook beurs Euronext krijgt van De Vries een veeg uit de pan. Breed wordt onderkend dat er een structureel tekort is aan oob-accountants in Nederland. Een mogelijke oplossing – een paardenmiddel geeft De Vries toe – is de door minister Kaag van Financiën voorgestelde aanwijsplicht. Daarbij kan een accountant worden verplicht een oob-onderneming (die geen accountant kan vinden) te controleren. Minister Kaag heeft gesteld dat het betreffende wetsvoorstel nog voor de zomer naar de Tweede Kamer gaat. ‘Maar Euronext wacht niet een handhaaft.’ Goed om te weten is dat De Vries ceo van Value8 is, een midkapfonds dat eveneens geen oob-accountant kan vinden en hetzelfde lot te wachten staat als de zes fondsen die nu op de nominatie staan hun notering te verliezen.

Koersdalingen

Met grote gevolgen voor de beursfondsen, die hun koersen met 13 tot 24 procent zagen duikelen nadat Euronext hun mogelijke delisting op 14 april bekend maakte, en voor aandeelhouders. ‘De aandeelhouders van de zes genoemde fondsen zitten mogelijk over zes maanden met niet verhandelbare aandelen. Om dat te voorkomen zouden ze kunnen verkopen hetgeen druk geeft op de koersen. Of beschermen ze beleggers die zouden overwegen de zes genoemde aandelen te kopen en die niet wisten dat ze geen gecontroleerde jaarrekening hebben? Ook dat niet. Professionele beleggers opereren bijna niet in dit segment en door de aanduiding penalty bench worden beleggers al ‘gewaarschuwd’.

Alumexx

Naast Lavide en DGB overweegt ook ladderfabrikant Alumexx een vlucht naar België. Alumexx was klant bij Accon avm. Nadat dit kantoor in 2019 zijn oob-vergunning inleverde lukte het de laddermaker niet een andere accountant te vinden. ‘Alumexx is steeds in gesprek met Euronext Amsterdam gebleven over het nijpende gebrek aan OOB accountants, en het ontbreken van mogelijkheden om dit op te lossen,’ schrijft het bedrijf in een persbericht. ‘Alumexx heeft hierover telkens gerapporteerd in haar jaarverslagen, recent nog in haar jaarverslag 2022 op blz. 24 en 79, waar zij onder meer meldt dat het alternatief is dat Alumexx overgaat naar een notering op een Euronext growth markt, zoals Brussel of Parijs.’ Mocht Euronext de delisting daadwerkelijk doorvoeren, dan zal Alumexx ‘hiertegen per ommegaande formeel bezwaar aantekenen. Daarnaast zal Alumexx met uiterste inspanning de alternatieven uitwerken, waaronder een verplaatsing van de notering naar Euronext Acces of Euronext Growth in Brussel.’

GeoJunxion

Digitale kaartenmaker GeoJunxion laat in een persbericht weten: ‘Wij hebben al het mogelijke gedaan om een OOB-accountant te krijgen en ons jaarverslag te laten controleren. Alle zes erkende OOB-accountants hebben er echter voor gekozen het bedrijf niet als client te accepteren. Naast het gebruik van onze rechten om bezwaar te maken tegen de voorgenomen beslissing van Euronext, werken wij actief aan alternatieve oplossingen en onderzoeken wij verschillende mogelijke routes, met de bedoeling een solide toekomst voor het bedrijf veilig te stellen, in het belangen van alle betrokken stakeholders.’