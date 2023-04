AFM: transactiemonitoring beleggingsinstellingen kan beter

De AFM vindt dat beheerders van beleggingsinstellingen nog wel meer aandacht kunnen besteden aan transactiemonitoring, zodat ongebruikelijke transacties beter worden herkend. De toezichthouder meldt dat naar aanleiding van het periodieke onderzoek naar de naleving van de antwitwaswet Wwft en de Sanctiewet.

Niet dat de AFM ontevreden is: in het algemeen heeft de sector de naleving steeds beter in de vingers. Daarom wordt de periodieke een vragenlijst aan beheerders voortaan niet meer jaarlijks, maar een keer per twee jaar gestuurd. ‘Op basis van de Wwft- en Sw-vragenlijsten ziet de AFM dat de naleving van de Wwft en Sw door beheerders de afgelopen jaren is verbeterd op belangrijke onderdelen, waaronder risicobeoordeling en beleid, het melden van ongebruikelijke transacties en het volgen van opleidingen door medewerkers.’

Een op negen genereert ongebruikelijke transacties

Er waren 703 beheerders die de laatste vragenlijst invulden. ‘Er komen daarbij een aantal specifieke aandachtspunten naar voren. Zo is er ruimte voor verbetering ten aanzien van het monitoren van transacties en het volgen van de noodzakelijke opleidingen door beleidsbepalers.’ Hoewel het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door beheerders bij de Financial Intelligence Unit toeneemt, genereert slechts 11 procent van de beheerders met hun transactiemonitoring ongebruikelijke transacties. ‘Hulpmiddelen zoals het opstellen van een verwacht transactieprofiel van een klant of kijken naar referentiegroepen zouden volgens de AFM vaker gebruikt kunnen worden om ongebruikelijke transacties beter te detecteren.’

Beheerders moeten relaties screenen op de Nationale sanctielijst terrorisme, de EU-sanctielijst en de VN-sanctielijst. Die lijsten worden door meer dan 70 procent van de respondenten gebruikt. Het onderzoek dateert overigens van voor de sancties tegen Rusland.