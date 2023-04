Omzet Alfa groeit naar meer dan 100 miljoen

Alfa Accountants en Adviseurs heeft vorig jaar de kaap van 100 miljoen euro omzet weten te nemen: de inkomsten kwamen uit op 106 miljoen euro, ruim 7 procent hoger dan in 2021. Het nettoresultaat verbeterde verder tot 9,9 miljoen euro.

De nummer 9 in de AV top 50 schrijft de groei vooral toe aan een forse toestroom van nieuwe klanten: afgelopen jaar werden er 500 verwelkomd. Voor dit jaar verwacht het bedrijf nog meer groei naar een omzet van 118 miljoen euro. ‘Groei moet niet alleen komen van de reguliere accountantsdiensten. Als brede zakelijke dienstverlener zet Alfa de laatste jaren in op verbreding van het pakket. Ook op het gebied van duurzaamheidsadvisering zijn de ambities hoog.’

Impact stikstofproblemen

CFO Arnoud Bosch ziet nog altijd wel een uitdagende arbeidsmarkt: ‘Het is moeilijk om goede mensen uit de markt te halen, al hebben we in het eerste kwartaal van 2023 al een mooie slag gemaakt naar 1.100 medewerkers.’ Alfa heeft veel klanten in de agrarische sector, maar denkt dat de gevolgen van de stikstofproblematiek de komende jaren beperkt. Bosch: ‘Zolang ik bij Alfa werk, staat de sector al onder druk door wet- en regelgeving. Maar stikstof gaat zeker een groot effect hebben op onze klanten.’

Bredere diensten

Alfa steekt geld en energie in ICT en in het uitbreiden van de adviserende rol. Speerpunt daarin is advisering op duurzaamheidsgebied. Het bedrijf noemt zichzelf B Corp, een organisatie met oog voor mens, milieu en maatschappij. ‘De transitie waar ondernemend Nederland voor staat is groot. We zijn daar grote stappen in aan het zetten. Zo is transport een sector waar we sterk in zijn. Met externe partijen zijn we aan de slag om kennis met elkaar te verbinden. Maar duurzaamheid is een heel breed speelveld. Ik kan me voorstellen dat we als accountant betrouwbaarheid kunnen toevoegen aan duurzaamheidsinformatie. Maar vaktechnisch of inhoudelijk zijn er voor ons natuurlijk grenzen.’

Diversiteit

De medewerkerstevredenheidsscore van 7,6, boven het branchegemiddelde, stemt Alfa tevreden. Afgelopen jaar is op aandringen van de ondernemingsraad een taskforce diversiteit en inclusiviteit ingesteld. ‘Alfa onderstreept dat ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt, dat collega’s zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen in de organisatie.’

Cijfers Alfa Accountants & Adviseurs (bedragen in € miljoen)