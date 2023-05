Vrachtwagenverkoper aangehouden wegens btw-fraude

De Fiod heeft afgelopen week een 63-jarige Arnhemmer aangehouden in verband met belastingfraude. De verdachte was eigenaar van een onderneming die zich bezighield met de in- en verkoop van vrachtwagens.

De man wordt verdacht van fraude met omzetbelasting en mocht na verhoor weer naar huis. Zijn woning is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. De Fiod kwam in actie na een boekenonderzoek door de Belastingdienst. Het onderzoeksteam van de Fiod denkt dat de man te weinig omzetbelasting had afgedragen. ‘Het nadeel bedraagt vermoedelijk enkele tonnen. Zo diende de man vermoedelijk opzettelijk zowel geen als onjuiste aangiften omzetbelasting in. Het precieze nadeel voor de staat moet nader onderzoek uitwijzen.’