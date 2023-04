1 op 5 mkb’ers leent kleinere bedragen niet meer bij bank

Ondernemers gaan steeds vaker op zoek naar financiering die niet van banken komt. Dat kan bijvoorbeeld via crowdfunding, financial lease of vastgoedfinanciering. Dit meldt Stichting MKB Financiering.

Mkb’ers vroegen vorig jaar bijna 4 miljard euro financiering aan via een andere geldverstrekker dan een bank. Dit is een stijging van 21 procent. Vooral mkb’ers die tot een miljoen euro willen, zoeken vaker naar alternatieve financiering. Momenteel wordt volgens de stichting een op de tien aanvragen tot een miljoen euro buiten een bank om gedaan. Bij financieringen tot 250.000 euro doet zelfs een op de vijf mkb’ers dit. In totaal vroegen ruim 55.000 bedrijven vorig jaar geld buiten banken om. Volgens de stichting hadden meer ondernemers moeite met het aflossen van een lening door de nasleep van de coronapandemie.

De stichting zegt ondernemers te willen helpen betrouwbare financiers te vinden. Daarvoor lanceerde Stichting MKB Financiering vorig jaar een website, platform Passend Financieren. ‘Steeds meer ondernemers weten de non-bancaire financiers te vinden. Maar voor de meeste ondernemers en adviseurs is het nog lastig om de weg te vinden richting betrouwbare financiers’, zegt voorzitter Ronald Kleverlaan.

Geldverstrekkers op dat platform zijn erkende partijen die zich moeten houden aan de Gedragscode voor financiers van mbk’ers. Daarin staat onder meer dat ze hun taken zorgvuldig moeten uitvoeren en informatie van klanten niet zonder toestemming mogen doorgeven aan anderen.

Bron: Stichting MKB Financiering