Grant Thornton gaat Amerikaanse overname Vitesse onder de loep nemen

De licentiecommissie van de KNVB heeft Grant Thornton ingeschakeld om forensisch onderzoek te doen naar de overname van Vitesse door de Amerikaanse Common Group, meldt regionaal dagblad De Gelderlander. Het voornemen om de Arnhemse betaald voetbalclub over te nemen werd al in september vorig jaar aangekondigd, maar de voetbalbond heeft nog altijd geen groen licht gegeven. Grant Thornton moet nu in kaart brengen waar de geldstromen bij de investeerder vandaan komen.

Onduidelijke investeerders

De Common Group wordt geleid door zakenman Coley Parry uit Chicago, die met een groep investeerders werkt die wereldwijd actief zijn. Parry wil echter tot nu toe in het openbaar ‘vanwege vertrouwelijkheid’ niet toelichten wie de investeerders zijn. Wel stelt hij open te zijn tegenover de KNVB.

Onderzoek Grant Thornton

Ondertussen werd al wel een lening van 10 miljoen dollar verstrekt aan de Arnhemse club, die bij goedkeuring door de licentiecommissie wordt omgezet in aandelen in de club. Grant Thornton moet nu gaan onderzoeken waar de Common Group haar geld vandaan haalt. Dat zou wel weer voor nieuwe vertraging zorgen in het proces van goedkeuring van de overname.

Russen

Vitesse was eerder in handen van Russen. De KNVB wil ook daarover nog opheldering van Vitesse, want niet lang geleden leken gelekte documenten er op te wijzen dat oligarch Roman Abramovitsj vele miljoenen in Vitesse heeft gestopt, wat niet was toegestaan.

Bron: De Gelderlander