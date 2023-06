Groei voor Moore DRV in jubileumjaar

Moore DRV behaalde in 2022 een omzet van € 70,1 miljoen, een groei van 8,9 procent. Verschillende factoren droegen bij aan de groei. Een succesvolle wervingscampagne zorgde voor meer medewerkers in vrijwel alle praktijken, meldt het accountantskantoor. Mede daardoor kon de praktijk audit & assurance met 15% groeien.

Verder zijn werkprocessen nog verder geautomatiseerd waardoor ruimte ontstond voor advies. De adviesomzet nam ook daadwerkelijk toe (+ 9,9 procent). Verder is er ‘gewoon hard gewerkt’, staat te lezen in het Jaarverslag 2022. Het leverde de organisatie een toegevoegde waarde per medewerker op van 38,7%. Daar stonden in 2022 flinke stijgingen van de loon- en automatiseringskosten tegenover. Moore DRV verhoogde medio 2022 tussentijds de salarissen vanwege de hoge inflatie. Moore DRV heeft inmiddels 14 vestigingen. Inclusief tijdelijke medewerkers zoals stagiair(e)s en werkstudenten werken er ruim 800 personen.

Reactie Michael Bick

Voorzitter Michael Bick schetst in zijn voorwoord een organisatie die volop in beweging is en groeit en waar tegelijkertijd veel saamhorigheid heerst. Dat werd extra duidelijk tijdens het uitgebreid vieren van het 100-jarig bestaan in 2022. Ook de relaties en samenwerking met andere accountantsorganisaties en de AFM betitelt hij als positief: ‘Wij prijzen ons gelukkig met het collegiale overleg met een aantal kantoren van gelijke omvang. Uiteraard zijn we soms concurrenten, maar wat we van elkaar kunnen leren is aanzienlijk. Bijvoorbeeld waar het gaat over de kwaliteitsagenda. Het is interessant en bewonderenswaardig hoe open en transparant we naar elkaar zijn om te bereiken dat we als beroepsgroep beter worden. Daarbij wil ik ook de wijze waarop de AFM haar rol oppakt niet onbesproken laten.’

Ambities

Het accountantskantoor formuleert voor de komende jaren verschillende ambities: ‘Moore DRV blijft de komende jaren flink investeren in goed werkgeverschap en het efficiënter maken van de interne organisatie om het werken bij Moore DRV nog aantrekkelijker te maken. De sociale ambitie krijgt vorm en Moore DRV legt dit jaar de nadruk op gelijkheid en diversiteit. Het aantrekkelijker maken van topposities voor vrouwen is een prioriteit voor bestuursvoorzitter Bick. Zijn verwachting voor de komende jaren is dat Moore DRV haar positie in Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland zal versterken en zal doorgroeien naar een omzet van € 100 miljoen. Met de aansluiting van Trivent eerder dit jaar, is daarmee een eerste stap gezet.’

Jaarverslag 2022