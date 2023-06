Freelance boekhouder verduisterde mogelijk 1,4 miljoen euro

De Fiod heeft op 21 juni een 51-jarige vrouw uit de gemeente Almelo aangehouden en overgebracht naar het arrestantencomplex in Borne. De vrouw werkt als zelfstandig boekhoudster en zou bij klanten mogelijk 1,4 miljoen euro hebben achterovergedrukt.

De vrouw heeft een eenmanszaak en wordt als financieel administrateur ingehuurd door verschillende bedrijven. Uit onderzoek is het vermoeden ontstaan dat ze jarenlang in de gelegenheid was geldbedragen te verduisteren vanuit de ondernemingen waarvoor zij werkzaam was. Zij boekte waarschijnlijk grote bedragen over naar haar privé-bankrekeningen en via constructies probeerde ze deze bedragen weer wit te wassen.

Vermoedelijk heeft zij in de periode 2013 tot heden naar schatting 1,4 miljoen euro verduisterd bij verschillende werkgevers. Opvallend zijn ook contante stortingen op haar rekening. Onderzoek moet uitwijzen wat de herkomst hiervan is. Haar woning en een werkplek in Almelo zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op administratie, gegevensdragers, een woning en diverse bankrekeningen